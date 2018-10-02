Кто подал в суд против Томоса украинской церкви?

За Стародубовым стоят реваншисты, бывшие сторонники экс-президента Януковича, потерявшие былую власть. Одновременно с этим Стародубов – активный участник избирательной компании Тимошенко.

Вы, вероятно, слышали, что против Президента Украины был подан иск в Киевский окружной суд по причине обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Подал иск не кто-нибудь, – сообщает редакция Центра религиозных исследований «Українська Помісна Православна Церква», – а целая общественная организация, назвавшаяся «Неправительственной организацией верховенства права».

Нам стало интересно, кто именно за ней стоит, в чем причина такого ярого оспаривания права Украины на автокефалию. Почему эта структура решила обвинить президента Украины во вмешательстве в церковные дела.

Вы, вероятно, слышали, что против Президента Украины был подан иск в Киевский окружной суд по причине обращения к… Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Понеділок, 1 жовтня 2018 р.

Так вот, учредителем структуры, согласно единому государственному реестру, оказался гражданин Украины – Стародубов Алексей Викторович. Многие обратили внимание на то, что он является учредителем политической региональной партии (г. Киев) – «Единая страна». Однако не это самое главное. Наиглавнейшее – это его крымское прошлое и пророссийское настоящее.

Согласно все тому же Единому госреестру, Алексей Стародубов являлся руководителем «Агентства регионального развития» (АР Крым), а ныне – директором Крымского Экспертного Центра. Кстати, почитайте его блог на УНИАН, сразу поймете, что этот человек – активный провокатор: он яро защищает крымских татар, но винит в их бедах украинские власти, говоря, что Россия, конечно, оккупант, но вы же ничего не делаете и т.д. В общем, все то, что сейчас можно услышать от подставных либералов, живущих за счет российского бюджета. Но сейчас не об этом.

Предлагаем поговорить о крымском прошлом господина Стародубова, о его связях с реваншистами.

Был такой народный депутат (из числа макеевских) – Валерий Омельченко. Он же являлся зятем ныне покойного экс-председателя Совета министров АР Крым – Василия Джарты. Последний – в прошлом криминальный авторитет, по слухам ранее занимавший позицию смотрящего Запорожской области от Партии регионов. Сам Валерий Омельченко также являлся членом Партии регионов, представляя до 2014 года эту политическую силу в украинском парламенте.

Помощником у Валерия Омельченко когда-то был человек, подавший иск против президента Порошенко – Алексей Стародубов (https://posipaky.info/minion/325517). Более того, он был партнером в фирме по инновационному пространству HUB 4.0 – структура, связанная на прямую с еще одним творением семьи Джарты – австрийской фирмы-прокладки «Уеллмайнд инвест ГМБХ» (бенефициары – Валерий Омельченко и жена Василия Джарты – Наталья). Через эту структуру выводились деньги за покупку за завышенными ценами топлива и мазута, необходимого для обеспечения работы «Крымтеплокоммунэнерго». Стародубов, кстати, несколько раз войдет в крымское правительство – непосредственно в команду Джарты.

Интересно и другое: одним из партнеров Омельченко по HUB 4.0 был Денис Курило. Последний связан одной фирмой с бывшим народным депутатом – Александром Онищенко, который ныне подозревается в расхищении государственных активов.

Курило и Онищенко объединяет фирма «Надра Геоцентр», которая сейчас фигурирует в деле НАБУ о газовых махинациях. Сначала этой структурой руководил Курило, а затем Онищенко. Компания с 2007 года владела лицензией на разработку Юлиевского месторождения в Харьковской области.

К Харькову мы еще вернемся, а пока дополнительно акцентируем: подавший против президента иск, Алексей Стародубов, – один из людей, принимавших участие в антиукраинской деятельности Партии регионов. Человек, симпатизирующий пророссийским силам в Украине.

Теперь о делах харьковских. Вы, возможно, не помните, но не так давно произошел явный скандал, когда, как утверждали тогда местные активисты, Харьковский городской совет в 2014 году нелегально передал в собственность довольно немалый земельный надел в собственность действующего руководства области. Там был возведен жилищно-строительный кооператив с предельно простым названием – «Резиденция».

Чтобы к нам не было никаких претензий, мы, конечно, скажем, что суд вынес решение о законности такого решения – о передаче городского имущества. Но это сейчас не особо важно. Важны лица, основавшие комплекс.

Один из них – директор харьковского парка имени Горького – Андрей Шаптала. Он же, и об этом не раз писали местные журналисты, является бизнес партнером матери народного депутат Михаила Добкина, Аллы Добкиной, по схожему кооперативу «Вереск».

Еще одним сооснователем ЖСК «Резиденция» является все тот же подавший иск против президента – Алексей Стародубов. Кроме того, в учредителях там, и это не удивляет, значится уже знакомая австрийская фирма – «Уеллмайнд инвест ГМБХ» (собственность семьи Джарты).

Что это все означает? Это значит, что против президента Украины подает иск не просто Стародубов Алексей Викторович, а реваншисты, поддерживающие Кремль в его борьбе против украинской государственности. И, как вы знаете, некоторые из названных в этом тексте, являются активными сторонниками РПЦ и выступают против предоставления Украине Томоса, организовывают и участвуют в различных крестных походах и т.д. Отсюда и иск. Иск, читай, направлен из Москвы. В этом вся прелесть.

Но не только. Самое интересное – это участие Алексея Стародубова в избирательной кампании кандидата в президенты – Юлии Тимошенко. Если зайти на его страницу в социальной сети Facebook, то можно увидеть, как он принимает участие в обсуждении экономического плана, предложенного Юлией Владимировной. А как известно, к участию в этом мероприятии приглашались только люди проверенные, поддерживающие «правильный курс».

Обсудили новый экономический курс.Выводы на скорую руку писать не буду и так половина ленты в «выводах»:) Уверен, что… Опубліковано Alexey Starodubov П'ятниця, 21 вересня 2018 р.

Вот и подумайте, кто сейчас играет против украинского президента и поместной церкви.

Для Уважаемых читателей, кто спрашивает почему пост написан на русском, отвечаем, чтобы наши оппоненты из-за поребрика и их прихлибатели здесь насладились содержанием с полна!

«Українська Помісна Православна Церква»