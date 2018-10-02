Бегство московского клира в Украине. Счет епископов-перебежчиков пошел на десятки

В Москве пытаются уверить всех вокруг, что это объединение только «раскольников» и одного-двух эмпэшных «маргиналов». Если же таких «маргиналов» окажется хотя бы десяток, то это уже станет похоже на реальное объединение всех желающих автокефалии.

Вернувшись из американской поездки, патриарх Филарет выступил по отечественному ТВ и озвучил довольно четкую программу действий на ближайший месяц. По его словам, уже в десятых числах октября Священный Синод Константинопольской церкви примет принципиальное решение о даровании автокефалии церкви украинской. После этого будет созван объединительный собор, на котором будет провозглашена украинская поместная православная церковь, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Екатерина Щеткина.

На том же соборе будет избран предстоятель, который получит от вселенского патриарха Томос об автокефалии. Кто будет этим предстоятелем? Все говорит в пользу того, что им станет патриарх УПЦ КП Филарет. Судите сами: в соборе предположительно примут участие 41 епископ УПЦ КП, 12 епископов УАПЦ и 10 епископов УПЦ МП. Даже если УАПЦ и УПЦ МП объединятся против патриарха Филарета, большинство голосов все равно будет в его пользу.

Цифры, приведенные патриархом, впрочем, заинтриговали. И дело даже не в том, что патриарх совершенно уверен в том, что он возглавит объединенную УППЦ. Повышенный интерес вызвали 10 епископов УПЦ МП, которые – патриарх, кажется, совершенно в этом уверен – будут участвовать в объединительном соборе.

На самом деле, не так уж много – 10 из 83. Но, возможно, эти 10 – вершина айсберга. Те, в ком можно не сомневаться. И если они действительно придут и присоединятся, это будут только первые ласточки. За ними потянутся клирики и прихожане, а также собратья по епископскому служению из колеблющихся. В конце концов, им-то и дальше в Уране жить и служить.

А «условия входа», которые озвучил в США патриарх Филарет, вполне приемлемые – принимают всех желающих, без поражения в правах и дополнительных условий. Тем же кто (пока) не присоединился, тоже ничего не угрожает – могут сколько угодно оставаться в своей РПЦ. Да-да, вместе с храмами и прочим имуществом. «Национализировать» ничего не будут. В общем, в США патриарх Филарет звучал настолько демократично, насколько это вообще возможно. Даже непростой вопрос о перераспределении государственного имущества, находящегося в пользовании религиозных организаций, осторожно обошел.

То, что это было сказано именно в США, особенно ценно – патриарх таким образом призвал в свидетели (или гаранты сделки – как кому нравится) самого «мирового полицейского». Который уже неоднократно, разными устами и словами, давал понять, что поддерживает церковный развод Украины и России – поскольку наша страна таким образом реализует свое неотъемлемое право на религиозное самоопределение.

Патриарх Филарет, впрочем, не удержался от небольшой шпильки – призвал США «защитить Вселенского патриарха». На удивленный вопрос журналиста «От чего же?» он ответил – от России. При этом как бы между строк прозвучала уверенность в том, что мы-то в Украине и сами в состоянии себя защитить. Иное дело Вселенский патриарх…

После этого весьма представительного и широко освещенного в прессе визита, сомнения в том, кому уготовано быть первым предстоятелем УППЦ, кажется, почти исчезли. На Фанаре, надо думать, прислушаются к «вашингтонскому обкому», который принял патриарха УПЦ КП вполне благосклонно. Даже если там все еще кто-то предубежден против него.

Но вернемся к 10 епископам. Не выдавал ли патриарх Филарет желаемого за действительное, называя эту цифру? Ведь до сих пор доподлинно было известно только о двух епископах УПЦ МП – «открытых автокефалистах». Слухи ходили, что есть и «скрытые», но их мало – общим числом до восьми.

В Москве, в свою очередь уверены – и пытаются уверить всех вокруг – что нет и восьми. Что никто не пойдет объединяться с «раскольниками», а потому это «объединение» – никакое не объединение украинской церкви. Это объединение только «раскольников» и одного-двух эмпэшных «маргиналов». Если же таких «маргиналов» окажется хотя бы десяток, то это уже станет похоже на реальное объединение всех желающих автокефалии (или хотя бы отделения от Москвы) из всех ветвей украинского православия.

В этом плане примечательным стал визит в США еще одного украинского владыки – митрополита Винницкого УПЦ МП Симеона. Этому визиту особенно много внимания уделили в российских СМИ – он совпал по времени с пребыванием в США и президента Порошенко, и патриарха Филарета. В российских медиа, впрочем, поспешили описать этот визит как свидетельство «подспудного конфликта»: президент Порошенко «продвигает» на патриаршество «своего» человека, а патриарх Филарет чувствует конкуренцию и потому изо всех сил старается привлечь внимание только к своей персоне.

Российским коллегам очень-очень хочется убедить себя и свою аудиторию в том, что у украинцев снова ничего не выйдет, потому что наши «гетьманы» переругаются за куколь еще до того, как на Фанаре примут Томос. Вот, патриарх Филарет тянет одеяло на себя, а у президента Порошенко совсем другие планы, да и на Фанаре патриарха Филарета недолюбливают…

Да, президент Порошенко уже однажды пытался продвигать в предстоятели (УПЦ МП) владыку Симеона. Но было это на заре его президентской карьеры. С тех пор, надеюсь, он несколько повзрослел. Конечно, с точки зрения любви к троице, эта гипотеза могла бы выглядеть красиво: «винницкий» президент, «винницкий» премьер и «винницкий» же патриарх. Но этот проект настолько очевидно проигрышный, что поверить в серьезность подобных намерений со стороны президента почти невозможно.

Остается только одно более-менее логичное предположение: владыку Симеона президент попросил приехать в США для того, чтобы показать, что в рядах епископата УПЦ МП есть люди, лояльные к проекту «Автокефалия». Может быть, их десять, как уверенно заявил патриарх Филарет.

А может, и больше – кто знает? А уж сколько там таких, которые будут стоять насмерть за единство с «русским миром» – так и вовсе бабка надвое гадала. Митрополит Винницкий, побывав в США одновременно с президентом и возможным патриархом, продемонстрировал, по крайней мере, то, что УПЦ МП вовсе не такая монолитно недоговороспособная, как пытаются изобразить в Москве.

Патриарх Филарет – не самая удобная кандидатура для всех. Для президента Порошенко, которому вряд ли удастся убедить этого солиста играть вторую скрипку в государственно-церковной симфонии. Для Вселенского патриарха, который хотел бы, надо думать, подержать украинскую церковь какое-то время под своим пристальным наблюдением – но патриарх Филарет уже заявил, что сбирается сразу же дистанцироваться от Фанара и вести свою независимую политику во всем. И даже для самой единой поместной церкви, которая сразу попадет под крепкую руку авторитарного главы. Но самые большие шансы именно у него.

И в этом нет ни «зрады», ни «перемоги» – разве что толика исторической справедливости. Фигура предстоятеля – особенно, такого, как патриарх Филарет – это знамя над башней. Фигура эта, конечно, важна – она на многое может повлиять. Но главное все же не в том, кто возглавит церковь – к чему у нас (и у россиян) то и дело, как к заколдованному месту возвращается любой разговор «на тему Томоса». Главное – какую политику изберет и будет проводить руководство, какие правила игры установятся в этой новой структуре, и не станет ли она только новыми мехами, в которые попытаются налить старое вино.

«Американский след» дал глоток свежего воздуха российской пропаганде. Вот, кто обрадовался «предвыборному туру» патриарха Филарета в США. Это помогло решить одну из сложных задач, стоящих перед российской пропагандой в связи с ожиданием Томоса об автокефалии – как подготовить телезрителя к «поражению» в Украине. Версию «руки Госдепа» разрабатывали, конечно, и раньше – но не хватало яркого сюжета в подтверждение.

Теперь он есть: патриарх Филарет поехал в Вашингтон «за благословением». Это означает, что вся эта «грязная интрига» с Томосом подготовлена именно там. Согласитесь, потерпеть поражение от «извечного противника» – США – не так позорно, как от Украины, этой «фейлд стейт», которой и места-то на карте быть не должно. Или даже от патриарха Варфоломея, которого тоже «нет на карте», потому что он не «Вселенский», а «стамбульский». На карте вообще есть только две супердержавы – Россия и США. Вот они между собой и решают судьбы мира.

Что до Украины – то это только «территория», на которой разворачивается это глобальное противостояние. То есть когда «разворачивается», а когда и просто разыгрывается – преимущественно, для российского телезрителя, которому надо как-то показать-объяснить, что «Украинанаша», она борется, она будет отстаивать «единство Святой Руси». Но противник больно уж силен.

Вот, например, владыки УПЦ МП прямо сейчас отрабатывают российский заказ, анонсируя на 14 октября (день украинской армии и в то же время Покрова Пречистой Богородицы) захваты обеих лавр «праворадикалами». Это война – война между США и Россией, а украинцы – только марионетки и статисты на этом глобальном театре военных действий. Все эти митрополиты, епископы, титушки, бабульки – передовые отряды великой цивилизационной войны, которую Россия ведет с Западом.

Вернее, в которой Россия – как честно признал ее лидер – «защищается на Украине». Это ее территория. А США, совершив госпереворот на Майдане, пытаются теперь довершить свое «черное дело», инспирируя «канонический переворот» руками кучки самозванцев, захвативших власть на Печерских холмах. Томос от патриарха Варфоломея – полный аналог печенек от Нуланд.

Так должен видеть ситуацию российский потребитель новостей. Он должен думать, что это «кучка националистов» на деньги Госдепа громит «Святую Русь» вопреки вековечным мечтам миролюбивого украинского (то есть на самом деле русского) народа. Российские эксперты наперебой публикуют статистику и даже результаты «соцопросов» в украинских епархиях УПЦ МП, по которым оказывается, что 100% приходов и 100% голосов заявляют, что им не нужна автокефалия, что они не хотят никакого Томоса, что им «и так хорошо» и т.д.

Никто не публикует, впрочем, никакой информации о методах, коими получена такая интересная статистика. А жаль. Потому что пачки «писем счастья» Вселенскому патриарху со слезной просьбой «простых верующих» не давать автокефалии украинской церкви – отпечатанные типографским способом бланки, заполненные одной рукой, – мы уже видели.

Как и разнарядки из центра, сколько таких бумажек должна отправить на Фанар каждая епархия. Не исключено, примерно таким же образом получена «статистика» по тем приходам, которые «не хотят» (и даже «готовы сопротивляться») автокефалии. Если такая статистика вообще существует еще где-то, кроме воображения пропагандистов.

Таким образом пропаганда убивает двух зайцев. Во-первых, готовит публику к тому, что новая церковная структура в Украине будет признана нелегитимной – к «хунте» светской присовокупят «хунту» церковную (пускай эта «нелегитимность и будет признана только в пределах РФ – никакие другие пределы, кажется, Кремль уже не интересуют). Во-вторых, снимает ответственность за потерю Украины с Кремля и перевешивает ее на Госдеп.

Это «коварный удар», «вероломное нападение», «незаконная аннексия канонической территории» со стороны «сильного противника», а не закономерное следствие кремлевских политических авантюр. Продолжая речь Петра Порошенко, можно было бы сказать: спасибо господину Путину за украинскую автокефалию.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»