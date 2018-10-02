США не будут обменивать Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину

В США даже не рассматривают возможности такого обмена. Госдеп расценивает такое предложение, как неуважение к правам человека и суверенитету Украины.

Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность обмена осужденного в России украинце Олега Сенцова на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также находящуюся там же под арестом Марию Бутину, говорится в заявлении Госдепа, предоставленном «Русской службе BBC».

«Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона», – сказано в нем.

США отмечают, что выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются «циничной местью» за его позицию по поводу российской оккупации Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «ATR» подчеркнул, что РФ не инициировала переговоры по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

«Пока РФ никому, ни нам, ни американцам, об этом не говорила. Если они в какой-то момент захотят начать переговоры об освобождении Сенцова, конечно, я буду с ними говорить», – отметил глава МИД.

Климкин сказал, что для него лично является приемлемым любой вариант освобождения режиссера.

«Какие-то разговоры с США, это будет через голову Украины … США так делать не будут. Я обсуждал на многих встречах в Нью-Йорке и вопрос политзаключенных, и вопрос освобождения заложников – это 100%», – подчеркнул он.

Климкин также заявил, что, по его мнению, такая информация не случайна.

«Идея такова, чтобы поднять ставки и снова начать торговаться. Кого имеют в виду? Это же классические преступники. Идея поставить их на одну ступень, сравнить Олега Сенцова с неизвестно кем», – пояснил министр.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что во время визита в Соединенные Штаты Америки украинская сторона не слышала от чиновников никакой информации относительно переговоров с РФ об освобождении политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

«Относительно слухов в СМИ о якобы переговорах американцев и россиян по освобождению Сенцова в обмен на российский криминал, то во время визита в США и переговоров с американскими высокопоставленными чиновниками мы такой информации ни от кого не слышали», – написала Геращенко в Facebook.

На погоджувальній раді сьогодні Юлія Тимошенко звинуватила мене…… в тому, що я привезла в Україну перший номер… Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 1 жовтня 2018 р.

«Подобные слухи россияне запустили и в истории с Савченко, якобы они ведут переговоры о возможности ее передачи американцам в обмен на (Виктора – ред) Бута (находится под арестом в США – ред.). Но это оказалось слухами», – добавила политик.

По ее словам, она не может комментировать информацию о Сенцове, потому что ей об этом ничего не известно.

Главным условием для возвращения политзаключенного, незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Украину является выдача России ее граждан, осужденных в США, пишет «Новая Газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

Отмечается, что речь идет о россиянах Викторе Буте и Константине Ярошенко, а также о находящейся под арестом Марии Бутиной.

По словам источника «Новой Газеты», Москва «готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

При этом издание отмечает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» таких инициатив.

Как заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, ему ничего не известно о подобной конфигурации, однако он считает ее «рабочей».

«Если есть реальная готовность властей РФ к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», – отметил Динзе.

По мнению замдиректора «Amnesty International» Дениса Кривошеева, в чью зону ответственности входит Восточная Европа и Центральная Азия, полагает, что к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

«Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям, вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы», – отметил Кривошеев.

Издание напомнило, что бизнесмен Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы, а Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику».

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированого Крыма.

«Русская служба BBC»