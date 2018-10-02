Звание «Героя России» Чепига получил за участие в оккупации Крыма

Звание «Героя России» Чепиге присвоено секретным указом президент России за оккупацию Крыма. Чепига участвовал в захвате здания Совмина Крыма, аэродрома Бельбек и разоружении украинской бригады морской пехоты в Феодосии.

Подозреваемый Лондоном в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, полковник российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Анатолий Чепига (также известный как «Руслан Боширов») звание Герой России получил за Крым, сообщает «Новая Газета».

Три бывших сослуживца Чепиги рассказали российской «Новой Газете» о службе полковника ГРУ. Все вместе они служили в 282-го отряде спецназа, который дислоцируется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. Именно в эту часть в августе 2001-го прибыл для прохождения службы лейтенант Анатолий Чепига, с отличием окончивший Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ).

Все трое собеседников издания попросили не называть имен.

«Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым. На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя – там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года (чтобы не допустить кривотолков – это точно не Александр Петров из Солсбери. – Ред.). Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму», – рассказал выпускник ДВОКУ, бывший сослуживец Чепиги по отряду.

Собеседники издания назвали три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма; захват аэродрома Бельбек; разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Все три операции были проведены без кровопролития, за что Попов и Чепига и были удостоены званий Героя России.

По сведениям собеседников«Новой Газеты», в военную академию Минобороны России Анатолий Чепига поступил уже после Крыма, летом 2014 года.

Ранее участник расследований «The Insider» и «The Bellingcat» рассказал, что полковник ГРУ Чепига мог участвовать в бегстве Януковича из Украины.

«Новая Газета»