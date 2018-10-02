Украина готовит резолюцию ООН по милитаризации оккупированного Крыма, – Климкин

Украина готовится поставить вопрос о превращения Россией оккупированного Крыма в одну большую военную базу, насыщенную войсками и вооружением.

Министерство иностранных дел Украины планирует подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН из-за превращения оккупированного Крыма в военную российскую базу, такое заявление в эфире телеканала «ATR» сделал глава МИД Павел Климкин.

«Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма», – сообщил министр.

Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию.

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия», – подчеркнул Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ООН точно примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом.

Как сообщалось, 26 сентября во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко призвал принять резолюцию Генсамблеи ООН о соблюдении прав человека в оккупированном РФ Крыму.

«ATR»