Смута в «Новороссии». Об украинском влиянии на «политику» ОРДЛО

Начавшаяся после ликвидации Захарченко на просторах «ДНР» политическая смута является еще одним доказательством того, что Донбасс – это Украина.

Казалось бы, упокоив обугленное тело Захарченко возле Гиви и Моторолы и не без помощи российских кураторов разобравшись в том, кто же теперь будет в «ДНР» главный – Пушилин или Трапезников, жители «молодой республики» должны войти в фазу основательной стабильности, а назначенные на 11 ноября «выборы» – стать показательной «легитимизацией» Дениса Пушилина в роли нового «бати Донбасса». Однако размеренный ход событий тут же был нарушен активизировавшимися по случаю будущих выборов политическими оппонентами «сурковского режима», пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

Сначала СБУ опубликовала запись разговоров помощника Пушилина Александра Лаврентьева, из которых можно сделать вывод, что именно Пушилин подготовил и осуществил ликвидацию Захарченко с целью захвата власти. И хотя украинские СМИ на оккупированных территориях по понятным причинам не слишком жалуют, такая информация не могла остаться незамеченной, что несколько подпортило образ Пушилина как верного продолжателя дела убиенного «лидера «ДНР». Это же отметил и вечно оппозиционный к коллегам по сепаратистскому делу Александр Ходаковский, сыронизировав, в какую неловкую ситуацию попал Пушилин, да и вся «дээнэровская элита».

Тем временем из небытия вынырнул бывший «народный губернатор Донбасса», в Украине более известный как исполнитель роли деда Мороза на детских утренниках Павел Губарев с супругой и соратницей Екатериной. Губарев решительно заявил, что намерен баллотироваться в освободившееся кресло «вождя «ДНР», попутно намекнув, что Пушилин – это совсем не то, что нужно народу Донбасса. Параллельно супруга Губарева должна была стать первым номером списка их семейной организации «Свободный Донбасс» на так называемых «парламентских выборах», однако Екатерина Губарева таинственным образом исчезла аккурат перед началом съезда ее «партии».

Как стало известно несколько позже Губарева была то ли арестована, то ли добровольно-принудительно приведена к Пушилину для воспитательной беседы, в результате которой из списков «Свободного Донбасса» исчезла, а съезд успешно прошел вообще без четы Губаревых. После чего соратница «народного губернатора» была благополучно отпущена домой.

Также примечательно, что за семейство Губаревых публично вступился давно сбежавший с Донбасса в Россию диверсант и «военный реконструктор» Игорь Гиркин «Стрелков», заявивший, что именно Губарев на сегодняшний день является лучшим выбором для «народа Донбасса», поскольку имеет «в анамнезе 2014 год», предположив к тому же, что за Губаревым стоят важные люди в Кремле, но не Владислав Сурков.

Тем временем свой съезд решили провести местные сепаратистские коммунисты из «Коммунистической партии «ДНР» и даже выдвинуть своего кандидата в «вожди Донбасса». Таковым стал Игорь Хакимзянов известный за пределами сепаратистского анклава как «сепаратюга в трусах» из Мариуполя, которого неистово допрашивал лично Олег Ляшко. Но и Хакимзянову, который был выдан «ДНР» по процедуре обмена пленными, также не удалось без происшествий стать кандидатом в лидеры сепаратистов. На съезде коммунистов «ДНР» произошел взрыв, в результате которого сам Хакимзянов и несколько его соратников получили ранения и контузии, к сожалению, не слишком тяжелые.

Таким образом, у Пушилина появились не просто формальные оппоненты, а некое подобие оппозиции достаточно опасной, чтобы применять к ней такие террористические методы вразумления, как «похищения» (пусть и такие нежные, как это случилось с Губаревой) или даже взрывы (пусть и явно запугивающего, а не летального характера, как это случилось с Хакимзяновым). Ну а мягкость воздействия явно указывает на то, что и за Губаревым, и за Хакимзяновым и вправду стоят достаточно влиятельные люди в Кремле и потому просто взять и кинуть их «на подвал» без лишних сантиментов оказывается невозможно.

Нам же вся эта внутренняя сепаратистская возня интересна не только тем, что она есть отражение борьбы «кремлевских башен», о которых сказано и написано немало. Тем более что «кремлевские башни» сражаются более-менее подковерно и результат этой борьбы не так явственно должен всплывать наружу. Похоже, в нынешней ситуации на всплеск «политической борьбы на оккупированной территории» повлияли, пусть и на уровне некоего общего настроения, последние российские выборы губернаторов, где монолитная и самодержавная «Единая Россия» начала терпеть неприятные и непредсказуемые поражения от ручной и игрушечной оппозиции в лице КПРФ и «Справедливой России».

Но самой главной причиной того, что в «молодой республике», да еще и во время «героической войны за независимость Донбасса», когда любое отклонение от единственно верного курса чревато мучительной смертью в самом прямом значении этого слова, появляется какая-то более-менее организованная оппозиция официально освященному Кремлем руководству, является та самая украинская майданная ментальность, борьба с которой и есть весь смысл существования «ДНР» с «ЛНР».

И сколько бы местные сепаратисты не наряжались в лапти да кокошники, сколько бы не пели «Калинку-малинку» и сколько бы не кричали, что они самые русские из всех русских, их малороссийская сущность рано или поздно все равно вылазит наружу. Выучить русский язык в условиях тотальной русификации советского Донбасса – дело нехитрое, можно даже начитаться пушкиных с гумилевыми и натренироваться произносить взрывной «г», даже искренне и всем сердцем полюбить Российскую империю, а вот избавиться от национального характера, как видим, даже у махровых сепаратистов как-то не получается.

И даже тот факт, что многие активисты «русской весны» и вправду имеют этническое русское происхождение, мало что меняет. Все они выросли и сформировались в Украине, впитав в себя ту самую украинскую нестабильность, с которой теперь борются.

Что же все это означает для России? А то, что проблем с «молодыми республиками» у нее будет еще с избытком. В свое время российский историк Василий Ключевский не без пренебрежения отмечал, что после 1654 года Москва надолго увязла в «малороссийских дрязгах». Похоже путинская Россия вляпалась в «дрязги новороссийские» и не совсем понимает, как теперь из них выбираться.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»