«Студент» Чепига и Chevrolet Петрова. Новые сведения об отравителях Скриплей

Выясняются новые подробности личности офицер ГРУ Чепиги-Боширова. Журналист-расследователь Канев опубликовал новые документальные сведения о личности отравителей Скриплей.

Центр «Досье» получил новые сведения о полковнике ГРУ (в 2010 году ГРУ переименовано в Главное управление Генштаба) Анатолии Чепиге («Руслане Боширове»), подозреваемом в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Оказалось, что полковник Чепига, как простой студент, проживал в общежитии Российского государственного гуманитарного университета, пишет на страницах «МБХ Медиа» журналист-расследователь Сергей Канев.

Еще в середине 2000-х майора 14-й бригады спецназа ГРУ (в/ч 74 854, ранее – 20 662) Анатолия Чепигу приметил представитель из Военно-дипломатической академии (ВДА), в/ч 22 177. «Консерватория», как называют академию среди сотрудников ГРУ, расположена в Москве по адресу ул. Народного ополчения, дом 50. Ежегодный набор кандидатов в слушатели ВДА среди служащих в воинских частях – нормальная практика для ГРУ.

Характеристика на Анатолия Чепигу была отличной: трижды побывал в Чечне, имеет награды, спортсмен, морально устойчив, хороший семьянин, двое детей. С супругой Галиной Чепигой (Никифорова) также была проведена секретная беседа, поскольку она работала вольнонаемной в отдельном отряде специального назначения Хабаровского края (в/ч 20 662).

В 2009 году Чепигу перевели в Москву, где он стал слушателем третьего факультета ВДА (оперативно-тактическая разведка). Выпускники этого факультета распределяются по военным округам и во время боевых действий проводят разведку в тылу противника, занимаются диверсиями, минированием дорог, ликвидацией командных пунктов и т. д.

Как правило, иногородних слушателей ВДА прописывают в общежитиях по следующим московским адресам: ул. Народного ополчения, 50 (в/ч 22 177), Хорошевское шоссе, 76 Б (в/ч 45 807, на сленге сотрудников ГРУ – «Аквариум»), ул. Свободы, 21/2 (в/ч 45 807 «Р», известная как «Дом 21 февраля») или на 3-м Волоколамском проезде, 4. Однако Чепигу вместе с супругой и сыном (дочь прописали позже туда же) зарегистрировали как студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (ул. Кировоградская, 25/1).

Еще в 1997 году на Хорошевском шоссе, 76 Б задержали американского журналиста Эдварда Дина, снимавшего на видео всех входящих и выходящих из «аквариума». Как сообщил «Досье» бывший полковник из Академии Генштаба, пожелавший остаться анонимным, руководство приняло решение регистрировать офицеров по адресам гражданских общежитий вместо «засвеченных» общежитий ВДА.

В 2010 году по прибытии в Москву Анатолию Чепиге выдали новый паспорт на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова, в графе «место жительство» было указано: Москва, ул. Большая Набережная, д. 19 корп. *, кв. **.

Как выяснил Центр «Досье», по этому адресу проживает Алина Исакова.

В 2002 году она переехала в Москву из Кишинева, зарегистрировавшись в однокомнатной квартире площадью 27,3 кв. м в подмосковном поселке Шаховская, где прописаны еще 189 человек. Позднее Исакова устроилась на работу в компанию METRO Cash&Carry и сопровождала в поездках по стране ведущего топ-менеджера гипермаркетов «Метро» и «Ленты» немца Эдварда Деффингера. В настоящее время, согласно «СПАРК-Интерфаксу», она является соучредителем ООО «Глобал стрим» в Крыму (бенефициар компании – офшор Nemis Indastriz Korp, зарегистрированный на Британских Виргинских островах).

Центру «Досье» удалось связаться с Алиной Исаковой, которая заявила, что проживает вместе с мужем, окончившим РХТУ им. Д. И. Менделеева, и не знает Чепигу и Боширова. Однако имя последнего могло быть известно Исаковой с января 2017 года, когда на ее адрес пришел акт по делу об административном правонарушении от 24 июня 2016 года, выписанный Московской административной дорожной инспекцией на имя Боширова Руслана Тимуровича. Подобные акты, как правило, составляют за неправильную парковку и стоянку на газонах.

По информации «Досье», в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России. Вместе с ним в Кремле награды вручили бывшему личному охраннику Путина Алексею Дюмину, впоследствии ставшему губернатором Тульской области, а также группе «музыкантов» из «Консерватории» с улицы Народного ополчения, в дальнейшем составившей костяк ЧВК «Вагнер».

Другие «студенты» из общежития РГГУ

Как выяснил Центр «Досье», после военного конфликта с Грузией в 2008 году, продемонстрировавшего беспорядок в войсках, в Кремле было принято решение возродить почти разогнанные спецназы ГРУ, после чего начался активный набор в «консерватории». В распоряжении «Досье» оказался список 123 офицеров, поступивших в 2009—2015 годах на первый (стратегическая агентурная разведка, на сленге сотрудников ГРУ – «пиджаки») и третий факультеты ВДА. В дальнейшем некоторые из них стали представителями «Аэрофлота» за рубежом (в авиакомпании СВР тоже имеет свою квоту), советниками в посольствах, сотрудниками агентства «Россотрудничество», российских и зарубежных внешнеэкономических организаций, офицерами при штабах военных округов.

В частности, в списке оказались фамилии двенадцати военнослужащих, зарегистрированных вместе с Чепигой в общежитии РГГУ (более полные данные и номера мобильных телефонов имеются в распоряжении «Досье»):

1) Михаил Бобер, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники;

2) Игорь Голубев, служил в в/ч 26 840, п. Катунино (бывш. «Архангельск-27»);

3) Роман Татарка, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники;

4) Константин Бахтин, служил в в/ч 54 902, вертолетная авиабаза, с. Гаровка-2, Хабаровский край;

5) Андрей Домрачев, в/ч 10 735, 165-й полк морской пехоты, г. Владивосток;

6) Валерий Нестеренко, родился в Армавире, затем проживал в Ставрополе;

7) Андрей Пестерев, имеет удостоверение личности офицера АА *****;

8) Алексей Пономарев, военная академия РВСН им. Петра Великого;

9) Александр Федичкин, других данных нет;

10) Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;

11) Антон Мелехин, Омск, других данных нет;

12) Андрей Панков, утратил паспорт 6 805 228***, выданный ОВД Советского района г. Тамбова, других данных нет.

Настоящие фамилии этих «студентов РГГУ» не фигурируют ни в каких базах данных, а в сети удалены не только их аккаунты, но даже профайлы их жен и детей. Вероятно, в настоящее время у них новые ФИО, и не исключено, что среди вышеназванных слушателей ВДА скрывается напарник Чепиги по Солсбери, использовавший документы на имя уроженца Архангельской области Александра Евгеньевича Петрова.

В 2011 году «Петров» с новым паспортом приобрел в Москве автомобиль Chevrolet Cruze и через 6 лет его продал. Центр «Досье» встретился с новым хозяином автомобиля, проживающим в Солнечногорске-2, где расположена база спецназа ГРУ «Сенеж» (в/ч 92 154), и показал ему фотографию Петрова. Нынешний владелец Chevrolet сообщил, что автомобиль по доверенности от нотариуса продавал друг хозяина, а сам «Петров» внезапно заболел.

По информации Центра «Досье», по адресу штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе зарегистрирован ряд коммерческих организаций, принадлежащих женам сотрудников ГРУ (выписки находятся в распоряжении Центра «Досье»). В свою очередь, все та же структура ГРУ, в/ч 45 807, выступила заказчиком строительства ТСЖ «На Флотской», собственников квартир которого при желании можно найти в интернете.

Сергей Канев, «МБХ Медиа»