В России испытывают микроволновые пушки

В России преступили к испытаниям электромагнитного оружия. Так называемых микроволновых или СВЧ-пушек. Основное назначение этого оружия – уничтожение электроники противника.

Образцы российского электромагнитного оружия проходят испытания в условиях полигонов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

По его словам, системы электромагнитного оружия или так называемые СВЧ-пушки, т.е. использующие сверхвысокочастотное или микроволновое излучение, «существуют и очень эффективно развиваются».

«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», – сообщил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие.

Он добавил, что также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом». В российском концерне ожидают, что оружие будет способно полностью сжигать электронику, например, головки самонаведения ракет.

Россия планирует вооружать СВЧ-пушками, в частности, беспилотные самолеты шестого поколения.

«ТАСС»