Украина собирается выслать венгерского консула в Берегово

Венгерский дипломат Силади обязан будет покинуть территорию Украины, даже если Венгрия не примет решение об его отзыве. Такая позиция украинского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел потребует от венгерского консула в Берегово Матяша Силади покинуть территорию Украины, если Венгрия не примет решение об его отзыве. Об этом сказала спикер украинского МИД Марьяна Беца в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине», – сказала она.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в сети появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Министр иностранных дел Павел Климкин пригрозил выслать венгерского консула, если видео окажется не фейковым.

Венгрия намерена ответить зеркально.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видеоролик с раздачей украинцам венгерских паспортов, записанный скрытой камерой в генеральном консульстве Венгрии в Берегово, был использован в украинской избирательной кампании с целью сыграть на антивенгерских настроениях в обществе.

По словам Сийярто, все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

Вместе с тем, уже около двух лет венгерские пограничники просто рвут паспорта тех въезжающих граждан, кто не владеет венгерским. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ростислав Мартынюк. Он считает, что Украине следует поддержать закарпатцев, подвергающихся языковой дискриминации на границе с соседним государство

Напомнив историю с раздачей паспортов Венгрии гражданам Украины, он утверждает, что самих закарпатцев эта тема не очень волнует. Есть проблемы серьезнее.

«Их смущают совсем другие сюжеты «мадьярско-закарпатской паспортизации». Какие? Ну, например, второй год подряд пограничники Венгрии … рвут паспорта тех закарпатцев, которые не понимают венгерской. Прям-таки флешмоб. Сотни случаев. Просто на пропускных пунктах. Потому консульские конторки, выполняя сумасшедшие инструкции Сиярто, раздают те паспорта направо и налево. Без надлежащих собеседований и проверки знаний венгерской», – пишет Мртынюк.

Закарпаття — як хороше село. Живе своїм бурхливим життям, але знати про деталі стороннім не дано. Зараз "вилізла… Опубліковано Rostyslav Martynyuk Субота, 29 вересня 2018 р.

Мартынюк предлагает читателям представить себе аналогичную ситуацию в Украине в аэропорту Борисполь:

«Но попробуйте представить у нас в Украине такую ситуацию. Ну хотя бы в аэропорту Борисполь. Прилетает семья из Будапешта – с украинскими паспортами. И не говорят по-украински.

– Откуда прилетели? – спрашивает пограничник.

– С Венгрии! – говорят.

Пограничник тяжело выдыхает и рвет паспорта семейки. «Следующий!» – кричит очереди, а семейку отправляют обратно в Будапешт».

«Нам надо поддержать возмущение закарпатцев – владельцев венгерских паспортов! Что за языковая дискриминация? Пусть сами учат украинский. Прежде всего Сиярто», – резюмировал Ростислав Мартынюк.

«Интерфакс-Украина»