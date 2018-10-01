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Новости

Украина собирается выслать венгерского консула в Берегово

«Интерфакс-Украина»
01 октября 2018

Венгерский дипломат Силади обязан будет покинуть территорию Украины, даже если Венгрия не примет решение об его отзыве. Такая позиция украинского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел потребует от венгерского консула в Берегово Матяша Силади покинуть территорию Украины, если Венгрия не примет решение об его отзыве. Об этом сказала спикер украинского МИД Марьяна Беца в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине», – сказала она.

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Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в сети появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Министр иностранных дел Павел Климкин пригрозил выслать венгерского консула, если видео окажется не фейковым.

Венгрия намерена ответить зеркально.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видеоролик с раздачей украинцам венгерских паспортов, записанный скрытой камерой в генеральном консульстве Венгрии в Берегово, был использован в украинской избирательной кампании с целью сыграть на антивенгерских настроениях в обществе.

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По словам Сийярто, все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

Вместе с тем, уже около двух лет венгерские пограничники просто рвут паспорта тех въезжающих граждан, кто не владеет венгерским. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ростислав Мартынюк. Он считает, что Украине следует поддержать закарпатцев, подвергающихся языковой дискриминации на границе с соседним государство

Напомнив историю с раздачей паспортов Венгрии гражданам Украины, он утверждает, что самих закарпатцев эта тема не очень волнует. Есть проблемы серьезнее.

«Их смущают совсем другие сюжеты «мадьярско-закарпатской паспортизации». Какие? Ну, например, второй год подряд пограничники Венгрии … рвут паспорта тех закарпатцев, которые не понимают венгерской. Прям-таки флешмоб. Сотни случаев. Просто на пропускных пунктах. Потому консульские конторки, выполняя сумасшедшие инструкции Сиярто, раздают те паспорта направо и налево. Без надлежащих собеседований и проверки знаний венгерской», – пишет Мртынюк.

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Опубліковано Rostyslav Martynyuk Субота, 29 вересня 2018 р.

Мартынюк предлагает читателям представить себе аналогичную ситуацию в Украине в аэропорту Борисполь:

«Но попробуйте представить у нас в Украине такую ситуацию. Ну хотя бы в аэропорту Борисполь. Прилетает семья из Будапешта – с украинскими паспортами. И не говорят по-украински.

– Откуда прилетели? – спрашивает пограничник.

– С Венгрии! – говорят.

Пограничник тяжело выдыхает и рвет паспорта семейки. «Следующий!» – кричит очереди, а семейку отправляют обратно в Будапешт».

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«Нам надо поддержать возмущение закарпатцев – владельцев венгерских паспортов! Что за языковая дискриминация? Пусть сами учат украинский. Прежде всего Сиярто», – резюмировал Ростислав Мартынюк.

«Интерфакс-Украина»

Tags: Венгрия, выдача паспортов, Миротворец, Павел Климкин, Петер Сийярто, Петр Порошенко, Ростислав Мартынюк, Украина

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