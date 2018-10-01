Чепига-Боширов вывозил Януковича из Украины, – Канев

По утверждению некоторых источников Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича – Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию.

Подозреваемый в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов») возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом «Громадському» заявил бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который, как отмечается, участвовал в расследовании «The Insider» и «The Bellingcat» в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича – Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию», – утверждает журналист.

По его информации, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».

Расследователь заявляет, что звание «Героя России» за эвакуацию Януковича из Украины получил Алексей Дюмин – бывший охранник Путина, который сейчас является губернатором Тульской области.

«Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК «Вагнера», – рассказал Канев.

Журналист пообещал, что скоро опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги-«Боширова» в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.

Адвокат Януковича Александр Горошинский, который недавно вступил в дело, на вопрос, помогали ли в эвакуации Януковича российские спецназовцы, ответил, что ему неизвестны такие обстоятельства.

Кроме того, защитнику неизвестна фамилия Чепиги или Боширова.

«Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, предоставленных суду этого нет, я не прочитал правда еще все материалы, но в тех, что я прочитал – я этого не нашел», – сказал адвокат.

Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги-«Боширова» в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто из российской стороны принимал участие в этой операции.

Виталий Сердюк, еще один адвокат Януковича, опровергает участие агентов ГРУ в эвакуации.

По его словам, когда Янукович был под Мелитополем, начальник его охраны Константин Кобзарь позвонил дежурному Федеральной службы охраны России, после чего с экс-президентом прилетели вертолеты. Защитник уверен, что эту операцию организовала ФСО.

В то же время Сердюк не смог сказать, кто именно из должностных лиц ФСО организовал перевозку Януковича.

«Источники Громадського в Генпрокуратуре сообщили, что в Межигорье следствие не зафиксировало россиян. Однако 22 февраля 2014 года, когда Янукович уже был в Харькове, охранники экс-президента точно были на связи с россиянами», – отмечает издание.

«У нас есть биллинги (данные о местонахождении телефонов – ред.) российских телефонов. 6 номеров. Но они были точно на телефонной связи с ними, были ли физически – это неизвестно. Это было 22 февраля. Уже в ночь на 23 февраля они точно физически появляются рядом с Януковичем в Урзуфе Донецкой области (в 160 километрах от Мелитополя – ред.). Оттуда они его переправляют в Ейск Краснодарского края в Россию, оттуда они сопровождают его самолетом в Анапу, а из Анапы военно-транспортным самолетом в Гвардейское в Крыму», – рассказал собеседник «Громадського».

Кроме того, по данным источников в ГПУ, двое из шести человек, сопровождавших Януковича, также организовывали встречу экс-премьера Николая Азарова и президента РФ Владимира Путина 18 февраля в президентской резиденции между Петербургом и Москвой.

«Возможно они были ГРУшники, или из охраны президента России», – предположили источники в Генпрокуратуре.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими. Журналисты «The Bellingcat» узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига.

Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.

В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.

«Громадське»