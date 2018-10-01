Томос. Преодоление внутреннего церковного раскола в Украине

Российская агрессия против Украины стал, как удар дефибриллятором, заставляя избавляться от дурного наследия. Томос – это реальный способ преодолеть церковный раскол в Украине, с этим и помогает Константинопольский патриархат.

Москва любит говорить, что она третий Рим. Но все это ровно до тех пор, пока второй Рим не напоминает ей ее место. Украинская поместная православная церковь не возникла бы без войны. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Мы бы еще долго сомневались, нужна ли она стране. А РПЦ продолжала бы заниматься политическими интригами, уверяя всех, что Украина принадлежит ей. Российское духовенство может грозить расколом и войной.

Только для Украины в этом нет ничего нового. Пришло время ревизии всего того, что успели натворить в Украине соседи.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»