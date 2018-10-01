Кремль пытается использовать Сенцова, – Портников

Идея об обмене Сенцова на осужденных в США российских граждан нужна Кремлю только чтобы продемонстрировать «марионеточность» украинского руководства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о о планах обмена Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко и находящуюся под стражей Марию Бутину. Собственно, никакой другой реакции от Кремля никто и не ожидал, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Но считать, что версия об обмене, которую изложила «Новая Газета» – некий фантастический сценарий и об этом сценарии ничего не знают в Кремле – по крайней мере, наивно.

Уже приходилось отмечать, что Путин совершенно равнодушен к судьбе Сенцова и главная цель российского президента – использовать голодовку украинского заложника в своих интересах. Причем можно использовать как освобождение, так и гибель Сенцова – главное, чтобы это било по позициям действующей украинской власти и усиливало позиции на предстоящих выборах в Украине сил, с которыми российский президент рассчитывает договориться о восстановлении своего влияния в «мятежной провинции».

Идея об обмене Сенцова на российских граждан, которые приговорены в США, интересна для Кремля не тем, что она помогает освободить Бута или Ярошенко – хотя понятно, что эти фигуры, вмонтированные в российскую мафиозную вертикаль, имеют для Путина, как для вожака мафии, самостоятельную ценность. Самое главное – продемонстрировать «марионеточность» украинского руководства, то, что с ним не нужно ни о чем договариваться, что все решения принимаются в Вашингтоне.

В представлениях Кремля, Сенцов не может быть нужен украинцам просто потому, что никаких украинцев не существует в природе, есть лишь бунтовщики, которые не хотят признать, что они русские и управляются из Вашингтона. И поскольку пока что нет возможности освободить их от американской оккупации, Россия вынуждена договариваться с оккупантом. В том числе и о судьбе «террориста», судьба которого так важна оккупанту. Если действительно так важна – пусть освободят взамен настоящих пацанов. Ну и Бутину, чтобы не наговорила лишнего. Все просто. И очевидно, что не с Порошенко об этом разговаривать, а с американскими «кураторами» украинской власти. Такой сигнал.

То, что этот сигнал может быть не понят ни украинцами, ни американцами, Путину просто в голову не приходит. Путин – как и подавляющее большинство его соотечественников – действительно уверен, что украинцы просто притворяются «нерусскими», чтобы нравиться американским «хозяевам» и Западу. Потому и говорят на своем смешном диалекте и прославляют Петлюру с Бандерой, а не Сталина и Путина. Путин действительно уверен, что теперь Украиной управляют из американского посольства, как до 2014 года управляли из российского. А как же иначе?

Вот именно потому, что этот ограниченный невежественный человек вместе со своими не менее невежественными поклонниками не понимает, как может быть иначе, Сенцов его и побеждает. Потому что не играет и потому, что живет в реальном мире – хотя Путину и его вертухаям в это не верится.

Виталий Портников, «Espreso.TV»