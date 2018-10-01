Отравления в Макеевки и другие «приключения» Пушилина

Любая гуманитарная катастрофа даже локального характера, как в Макеевке, чревата социальным взрывом во всех ОРДЛО, и это аккурат перед ноябрьскими «выборами».

Последние события в ОРДЛО говорят сами за себя и свидетельствуют о грядущих серьезных проблемах оккупационных администраций. Ведь существование тамошних бесчеловечных режимов совершенно не зависит от смены в них декораций и коллаборантских «говорящих голов», которые априори и напрямую управляются из Кремля в рамках «местных властей», давно имеющих вид классических оккупационных администраций, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Массовое отравление водой в Макеевке

Всю минувшую неделю жителей оккупированной части Донетчины беспокоил всего один вопрос – что там в Макеевке? Ведь с понедельника по пятницу инфекционные отделения макеевских и донецких больниц не справлялись с потоком больных с острой кишечной инфекцией, вызванной тем, что они просто хлебнули питьевую воду с крана.

По данным представителя украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, только в период с 24 по 27 сентября 117 человек, отравившихся водой, были госпитализированы, их состояние среднетяжелое, в том числе 13 детей. Хотя в соцсетях макеевцы и дончане писали, что лишь в одной больнице в Макеевке в «инфекции» лежат как минимум 60 детей, попивших водички, и даже якобы уже был один смертельный случай.

Именно для выяснения реальной ситуации в Макеевке украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) обратилось с просьбой к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направить в зону бедствия своих наблюдателей. По понятным причинам у украинской власти нет доступа к Макеевской фильтровальной станции, где проводится очистка воды для подачи в городские сети водоснабжения.

Впрочем, в МинВОТ известно, что хлор на эту станцию последние годы поставлялся исключительно из России (на другие фильтровальные станции в ОРДЛО хлор в качестве гуманитарной помощи иногда предоставлялся международными миссиями, в частности Международным комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества).

Более того, по данным Лисянского, причина массового отравления в Макеевке в том, что на местной фильтровальной станции банально закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Подобную версию де-факто подтвердил и врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин после «экстренного совещания» 26 сентября. «По предварительным данным, причина отравления – недостаточная дезинфекция воды», – процитировали слова Пушилина СМИ «ДНР», которые совершенно не выводят в топ любые новости, связанные с событиями в Макеевке.

Но отмолчаться «властям республики» все же не получается, ведь любая гуманитарная катастрофа даже локального характера чревата социальным взрывом во всех ОРДЛО, и это аккурат перед ноябрьскими «выборами». Например, «минздрав «ДНР» уже поспешил успокоить жителей, что, мол, все с водой под контролем, правда, как сообщили в этом «ведомстве», «итоги исследования проб воды, отобранных после увеличения числа случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей Макеевки, будут известны к 1 октября». А до этого времени поток отравившихся водой с крана людей явно не прекратится.

Разоблачение пушилинских переговоров

Пушилину на прошедшей неделе изрядно подпортила нервы не только макеевская водица, «вдруг» оказавшаяся опасной для жизни. И это еще во всей красе не вышла на-гора местная экологическая катастрофа в виде смешения грязных шахтных вод с грунтовыми водоносными слоями, откуда активно берут воду жители многих городов, поселков и сел оккупированных районов Донбасса.

Но лично и. о. «главы «ДНР» сия проблема не касается – он регулярно попивает разные «боржоми» и, возможно, искренне удивляется, почему так не поступают обычные макеевцы. Хотя рядовые жители ОРДЛО за время российской оккупации доведены до такого нищенского существования, что покупка минералки – это настоящая роскошь. А вот что уже персонально коснулось Пушилина, так это серьезные подозрения на счет его личного участия в заказе на ликвидацию Захарченко, подтвержденные рядом обнародованных СБУ аудио– и видеозаписей.

Сначала 24 сентября украинская спецслужба распространила аудиозапись перехваченных телефонных разговоров главарей «ДНР», состоявшихся уже через неделю после ликвидации Захарченко. В частности, тогдашний временный «начальник» оккупационной администрации в Донецке Трапезников и тогда еще «спикер парламента «ДНР» Пушилин согласовывали свои действия по нейтрализации с помощью «главы МГБ «ДНР» Павленко захарченковских орлов – «советника» Казакова и главного «минсдоха» Тимофеева-Ташкента.

Аутентичность голосов на записях признал даже «его превосходительство» Гиркин, указав, что «дебилы обсуждали важные государственные вопросы строго конфиденциального характера в открытом эфире». И попутно раскрыл военную тайну: «Что же, сурковская школа – все его питомцы. Больше всего в данном случае смешно слушать их разговоры о руководителе МГБ Павленко, выходце с ФСБ РФ вообще-то. Вот мне интересно: он – кадровый полковник – действительно в восторге от того, каких придурков и мошенников ему назначают из Москвы в «формальное» руководство?»

Однако вторая порция прослушки от СБУ, обнародованная 27 сентября, была намного интереснее. Речь идет о беседе в одном из ресторанов турецкой Анталии, состоявшейся еще в июне 2018 г. между гражданином Казахстана и официальным пушилинским помощником Лаврентьевым и двумя неизвестными, по всей видимости, представляющими российские спецслужбы.

Во время разговора Лаврентьев прямым текстом заказывает своим собеседникам «госпереворот» – «убрать» Захарченко, слить Ташкента с Казаковым, «усмирить» их «потешные батальоны» и в итоге «поставить» Пушилина. Причем сделать это нужно максимум до сентября, потому что, дескать, «сроки поджимают». Как показала практика, киллеры вложились в дедлайн тютелька в тютельку – последний ужин Захарченко с Ташкентом в донецком ресторане «Сепар», напомним, состоялся вечером 31 августа.

Подготовка «легкой прогулки»

Теперь же в «ДНР» во всю идет подготовка к псевдовыборам 11 ноября, победитель которых изначально понятен – это, конечно же, Пушилин. На текущей неделе данный врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО укрепился «по партийной линии», став на внеочередном съезде местной «партии власти» – «Донецкой республики» – полноценным председателем этой сепаратистской организации. А также оказался первым кандидатом на «выборах главы «ДНР», которого зарегистрировала «ЦИК «ДНР».

Что же касается других девяти потенциальных участников этой имитации «гонки» в оккупированной Донетчине, то единственным более-менее известным спарринг-партнером Пушилина на этих потешных «выборах» мог стать экс-«народный губернатор» Губарев в роли всенародного посмешища на фоне «крепкого дипломата-хозяйственника» Пушилина. Однако даже в таком виде имитировать «торжество демократии» не велено – хоть документы Губарева и принял «ЦИК», но губаревскую партию «Свободный Донбасс» на ее съезде 29 сентября пушилинцы беспардонно рейдернули, а направлявшаяся на съезд жена Губарева (между прочим, целый «депутат парламента «ДНР») то бесследно пропадала, то вновь появлялась.

В дополнение ко всему на съезде «компартии «ДНР» вчера вообще произошел теракт, во время которого пострадали партийный кандидат на «главу республики» Хакимзянов и еще трое. Правда, «МВД «ДНР» оперативно «установило», что кандидат-коммунист сам себя и подорвал «ради пиара», зато местные компартийцы, постя обгоревшее лицо Хакимзянова, увидели след в инциденте желающего «легкой предвыборной прогулки» Пушилина.

Хотя последнему также вряд ли долго будет фартить, так что его судьбу с легкостью можно предсказать даже без гаданий на кофейной гуще или с помощью карт Таро – Пушилину уготовано стать «калифом на час» подобно заказанному «папереднику» Захарченко. Кстати, собеседники вышеупомянутого пушилинского помощника Лаврентьева в турецком ресторане еще в июне задавали весьма логичный вопрос – вот вы, мол, уберете Захара, поставите Пушилина и поменяете «правительство», но «к вам же потом также могут прийти»?

На что Лаврентьев незатейливо объяснил свою и шефа жизненную позицию: «Мы все равно рано или поздно умрем. Весь вопрос заключается в том, когда это произойдет». После обнародованных СБУ аудиопереговоров в Анталии конкретно с Лаврентьевым это, вероятно, произойдет в самое ближайшее время, если уже не произошло. Да и с Пушилиным сие закономерное происшествие не за горами.

Олег Полищук, «Деловая Столица»