Россия может осуществить серию терактов в Украине накнуне выборов, – Бабченко

Основная цель России перед выборами – дестабилизация общественно-политической обстановки в Украине в предвыборный год. С этой целью в Украине готовилась серия терактов, одним из звеньев которых было убийство Бабченко.

Россия готовила в Киеве и Одессе серию терактов в конце мая месяца. 26 мая 2018 было датой, когда были быть осуществлены российские теракты. Именно в этот день в Киеве проходила матч Лиги Чемпионов. Об этом сообщается в материале Аркадий Бабченко опубликованном агентством «Украинско-Российское обозрение» со ссылкой страницу автора в Facebook.

«Двадцать шестого мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов по футболу. Двадцать шестое мая – вообще какая-то сакральная дата в этом деле. За пару недель до финала британская «The Sun», сославшись на некие свои «данные наблюдателей в Украине», сообщает о том, что ИГИЛ готовит в Киеве теракты к финалу ЛЧ. Эту тему массово начинают раскручивать российские СМИ», – подчеркивает Бабченко.

Пивоварник начал давить на Германа, потому что им надо было убить меня к Лиге чемпионов. Герман начал давить на исполнителя, потому что ему тоже надо было это сделать быстро, чтобы показать, что они могут работать. Он боится, что заказ уйдет к другим группам, а «я тоже хочу из этих денег себе брать»

В качестве свидетельств готовящихся терактов приводят

Пивоварник: Вообще, он сказал, возьмите выберите сами из списка объект и сделайте быстро.

Герман: – А список есть?

Пивоварник: – Есть. Скину завтра утром. Надеемся, что Глистовича сделает уже.

Герман Цимбалюку: «Да не будут они такие суммы давать. Понимаешь, прежде всего их много. У них есть группы в разных городах. Разные абсолютно. Я не один – их тут в Киеве есть».

Когда осуществление покушения на Бабченко 26 мая сорвалось, Вячеслав Пивоварник буквально пришел в бешенство и подтвердил наличие в Киеве еще трех групп, готовивших теракты, в разговоре с Борисом Германом, ставшим основным организатором покушения на Бабченко в Киеве. Эти теракты должны были быть реализованы на туристических объектах.

Пивоварник Герману: «Ты мне сказал, все в порядке, человек 27-го должен работать. Боря. Ну, блин, так нельзя везде подставлять. Шеф верит в действия! Поэтому последовательный! У нас по трем группам затяжки по объектам туристическим, поэтому свирепствует. Ты же понимаешь, что мне дату позакрываться, чтобы можно было спокойно дальше двигаться».

«Первые две фамилии в списке, которые были озвучены после моей – Илья Богданов, и, внимание, Тодор Пановский. Активист из Одессы. Который совсем не так широко известен, как другие фигуранты списка, и которого не много кто знает за пределами Одессы. Но в очереди на убийство он стоит третьим», – отметил Бабченко

А вот еще одно свидетельство подготовки сразу нескольких терактов в Украине:

Свидетель: – Триста штук.

Герман: – Триста штук чего?

Свидетель: – АК. Так, а кто покупатель, россияне?

Герман: – Да.

Свидетель: – А на***уй им здесь стволы нужны?

Герман: – Сейчас будут выборы президента. А на время выборов… Они хотят сделать дестабилизацию обстановки. Для того, чтобы дискредитировать существующую власть. Я уже взял деньги. Я у них здесь как бы резидент Теперь нужно показать товар. Вот у тебя есть «Иглы» (ПЗРК «Игла»), вот одна стоит 150.

Свидетель: – «Иглы» хоть сегодня. У меня четыре есть. Четыре «Фагота» (противотанковый комплекс). Если хочешь «Иглы» посмотреть…

Герман: Не надо ничего смотреть. Не надо лишних движений. Всегда привлекает внимание. Надо фото и цена.

«То есть. Основаная задача, которая ставится перед Германом – дестабилизация ситуации в стране. И дестабилизация, надо признать, серьезная. Выстрелы из гранатометов, «Иглы», «Фаготы», триста автоматов Калашникова», – подчеркивает Бабченко.

В заключение Бабченко подчеркивает, что угроз не миновал и Россия и дальше будет предпринимать попытки дестбилизции общественно-политической обстановки. При этом Россия не погнушается ни какими методами и средствами.

«Украинско-Российское обозрение»