В России обнародовали официальные данные по потерям в Сирии

Совет Федерации России решился озвучить данные по потерям в личном составе, вооружения и техники российской армии в Сирии. Погибшими считаются 112 военнослужащих. Но в это число не входят бойцы ЧВК «Вагнер» и «Патриот», участвующие в боевых операциях.

В комитете российского Совета Федерации по обороне и безопасности за три года операции в Сирии насчитали 112 погибших военнослужащих ВС России. Об этом сообщил председатель комитета Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии, передает агентство «Анадолу».

«На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых погибла при катастрофе Ан-26 и в сбитом Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», – сказал Бондарев.

Для сравнения он привел данные о потерях советской армии в Афганистане: за 3 первых года войны погибли около 4,8 тысячи военнослужащих, уничтожены не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов и 97 вертолетов.

Напомним, известно также, что 7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Также известно, что помимо ЧВК «Вагнера», как минимум с весны 2018 года в боевых действиях в Сирии участвует частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с Минобороны РФ.

О потерях среди наемников российские военные не отчитываются.

По данным правозащитников, участие РФ в военных операциях совместно с войсками режима Башара Асада в течение 36 месяцев принесло тысячи жертв и раненых.

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что за три года участия РФ в сирийской войне жертвами ударов российской авиации стали более 18 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч гражданских лиц, из них 3135 – дети и женщины.

«Анадолу»