Последовательность Тимошенко: от подарка ГТС «Газпрому» к ликвидации «Нафтогаз»

Тимошенко демонстрирует последовательность свой политики. Восемнадцать лет назад планировалось отдать «Газпрому» больше половины украинской ГТС в собственность, ныне предлагается и вовсе ликвидировать «Нафтогаз».

В 2000 году Тимошенко готовила документы по продаже 51 % украинской ГТС «Газпрому», о чем писали тогда масс-медиа. Об этом на своей странице сообщает на своей странице в Facebook Олеся Яхно-Белковская, приводя в качестве пример материал 18 летней давности.

«Украина может официально согласиться на передачу части своей газотранспортной системы российскому «Газпрому» и уже подготовила проект соответствующего постановления.

Аппарат Юлии Тимошенко разработал проект постановления о передаче магистральных газопроводов Украины в концессию российско-украинскому совместному предприятию, – писали российские «Ведомости» в конце лет 2000 года.

В 2000 году Тимошенко готовила документы по продаже 51 % украинской ГТС «Газпрому», о чем писали тогда СМИ. Ну а теперь… Опубліковано Olesya Yakhno-Belkovskaya Понеділок, 1 жовтня 2018 р.

В соответствии этим с проектом СП предполагала предоставить права, эквивалентные правам собственности на период, необходимый для погашения долгов Украины за газ (но не менее 25 лет).

Тогда предполагалосься, что доля АО «Газпром» в СП составит 51%.

В проекте особо отмечаелось, что контрольный пакет в СП позволит российской стороне «исключить возможность его несанкционированного отбора украинскими потребителями». Кроме того, СП получит право отключать от транзитных газопроводов потребителей, не выполняющих своих обязательств по оплате топлива и других условий договоров.

Представитель Министерства энергетики России накануне обнародования этой информации заявлял «Ведомостям», что основные положения предложенные Юлией Тимошенко «вполне приемлемы для российской стороны».

Однако, как подчеркивали тогда «Ведомости», даже одобренный российским и и украинским правительствами постановления о концессии без его утверждения в виде закона Верховной Радой Украины не будет иметь юридической силы.

«Ну а теперь Тимошенко фактически блокирует участие европейских компаний в украинской ГТС. Последовательная, в общем», – отмечает Олеся Яхно-Белковская в заключении.

Олеся Яхно-Белковская, Facebook