Пивоварник собирался устранить случайного свидетеля подготовки покушения на Бабченко

В течение продолжительного времени организатор покушения на Бабченко Пивоварник проявлял интерес к деятельности крымскотатарского телеканала «ATR».
После неудачного покушения на журналист Аркадия Бабченко, Вячеслав Пивоварник пытался в Киеве устранить случайного свидетеля подготовки покушения. Этим свидетелем была сотрудниц крымскотатарского телеканала «ATR» с которой Пивоварник долгое время общался, собирая информацию о телеканале и его сотрудниках. Об этом сообщается в материале Аркадий Бабченко опубликованном агентством «Украинско-Российское обозрение» со ссылкой страницу автора в Facebook.
В качестве доказательства своей версии Бабченко приводит содержание своей переписки с коллегой, где обсуждается разговор с Пивоврником:
Коллега: «Он написал, что переживает и хочет увидеться»
Бабченко: «Сейчас?»
Коллега: «После работы»
Бабченко: «Ты дома»?
Коллега: «На работе»
Бабченко: «Сиди пока там»
Коллега: «Я боюсь»
Бабченко: «Правильно боишься. Никуда не выходи»
До этого коллега Ббченко уже дала показания следствию относительно своих контактов с Вячеславом Пивоварником. Пивоварник проявлял интерес к телеканалу «ATR» за полгода до того, как Аркадий Бабченко стал сотрудничать с телеканалом.
«Пытаясь зайти на АТР, Пивоварник хотел познакомиться с сотрудницей канала. Начал ей писать. И в переписке, потеряв бдительность, в запале безалаберности наговорил много интересного», – подчеркивает Бабченко комментируя