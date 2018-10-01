Пивоварник собирался устранить случайного свидетеля подготовки покушения на Бабченко

В течение продолжительного времени организатор покушения на Бабченко Пивоварник проявлял интерес к деятельности крымскотатарского телеканала «ATR».

После неудачного покушения на журналист Аркадия Бабченко, Вячеслав Пивоварник пытался в Киеве устранить случайного свидетеля подготовки покушения. Этим свидетелем была сотрудниц крымскотатарского телеканала «ATR» с которой Пивоварник долгое время общался, собирая информацию о телеканале и его сотрудниках. Об этом сообщается в материале Аркадий Бабченко опубликованном агентством «Украинско-Российское обозрение» со ссылкой страницу автора в Facebook.

В качестве доказательства своей версии Бабченко приводит содержание своей переписки с коллегой, где обсуждается разговор с Пивоврником:

Коллега: «Он написал, что переживает и хочет увидеться»

Бабченко: «Сейчас?»

Коллега: «После работы»

Бабченко: «Ты дома»?

Коллега: «На работе»

Бабченко: «Сиди пока там»

Коллега: «Я боюсь»

Бабченко: «Правильно боишься. Никуда не выходи»

До этого коллега Ббченко уже дала показания следствию относительно своих контактов с Вячеславом Пивоварником. Пивоварник проявлял интерес к телеканалу «ATR» за полгода до того, как Аркадий Бабченко стал сотрудничать с телеканалом.

«Пытаясь зайти на АТР, Пивоварник хотел познакомиться с сотрудницей канала. Начал ей писать. И в переписке, потеряв бдительность, в запале безалаберности наговорил много интересного», – подчеркивает Бабченко комментируя

«Украинско-Российское обозрение»