Бронетанковый зоопарк. Украинские танки и стандарты НАТО

Несмотря на продолжение боевых действий и вынужденные меры по постановке на вооружение самых разных образцов просто по принципу того, что было на складах и базах хранения, все чаще возникают вопросы по дальнейшим перспективам тех или иных родов войск.

Особенно много вопросов накопилось по такой специфической теме, как танки на вооружении силовых ведомств, а стоит сказать, что, кроме вооруженных сил, танками располагает и Национальная гвардия Украины. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

На момент аннексии Крыма единственным типом танка в армии был Т-64 различных модификаций. Однако уже с осени 2014 г. для возмещения потерь и вооружения вновь формируемых подразделений было принято решение поставить на вооружение Т-72, которые были выведены из боевого состава в начале 1990-х и продавались на экспорт.

В 2015 г. было принято и такое неоднозначное решение, как принятие на вооружение десантно-штурмовых войск и корпуса морской пехоты еще одного типа танков – Т-80. Тут был один огромный «плюс» – танки были «почти новые» по украинским меркам (выпуска второй половины 80-х годов), отстрелять стволы и сильно износить ходовую советские танкисты просто не успели.

И наконец, весной 2018 г. было объявлено о возвращении на вооружение еще одного типа танков Т-84У «Оплот». После капитального ремонта шесть таких машин пошли на вооружение батальона 14-й отдельной механизированной бригады и в этом качестве приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 (по разным причинам крайне неудачно). Сейчас они переданы в 169-й учебный центр «Десна», откуда, по некоторым данным, вскоре уйдут на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск.

Понятно, что такой огромный список типов танков на вооружении украинской армии является крайне вынужденной мерой, ведь поддерживать в боеспособном состоянии такой «зоопарк» практически неподъемная задача для наших военных предприятий, особенно учитывая острую зависимость в поставках запасных частей от российских производителей.

Судите сами. Если по вооружению все более или менее нормально – все танки вооружены стандартной 125-мм гладкоствольной пушкой (хотя при этом до 2014 г. производства собственных танковых стволов просто не было), то с двигателями все гораздо запутаннее. На танках, которые сейчас состоят на вооружении ВСУ, стоят шесть (!) типов двигателей, причем половина из них производится в Российской Федерации.

И это, не считая двух типов динамической защиты: «Контакт-1» (на Т-64БВ, Т-64БВ1, Т-72АВ, Т-72Б, Т-72УА) и «Нож» (Т-64БМ «Булат», Т-64Б1М, Т-72УА и Т-84 «Оплот»). Также на разных моделях серьезно различаются системы управления огнем.

Поэтому каждый раз, когда заходил разговор о перспективах, военные предпочитали отмалчиваться. Только относительно недавно некоторые планы танкового строительства в интервью корреспонденту газеты «Народна Армiя» раскрыл начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник.

Судя по всему, был избран вариант «мягкого» перехода к стандартам НАТО. После окончания «особенного периода» Министерство обороны планирует отказаться от использования в армейских частях нетипичной для ВСУ техники – танков Т-72 и Т-80, а сосредоточиться на модернизации имеющегося парка танков Т-64БВ, насыщении частей танками Т-84У и «Оплот-М» вплоть до доработки по западным лекалам и запуска серийного производства перспективного танка со сварно-катаной башней и автоматом заряжания под унитарный снаряд на основе опытного Т-84-120 «Ятаган». Причем уже вполне очевидно, что в достаточно длительной перспективе планируется отказаться от 125-мм советского танкового орудия и полностью перейти на 120-мм западный стандарт.

Уже в 2019 г. военные ждут от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова нового варианта модернизации Т-64. Очевидно также то, что он, по всей видимости, совсем не похож на БМ «Булат», в эксплуатации которого в ходе войны на Донбассе были выявлены серьезные проблемы, связанные прежде всего с недостаточной живучестью немодернизированного шасси. В интервью прямо указывается на то, что первым делом модернизации будут подвергаться моторно-трансмиссионное отделение, системы связи, навигации, системы управления вооружением.

Частично это уже реализовано при капитальном ремонте танков Т-64БВ в 2016-2017 гг. Это прежде всего установка прицелов ночного видения ТПН-1-ТПВ (производитель – «Тримен-Украина» и UaRpa) для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км.

Кроме того, на машинах образца 2017 г. установлены системы спутниковой навигации от госпредприятия «Оризон-Навигация» и новые цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ» с дальностью действия до 70 км. Есть большая доля вероятности, что именно для этой модернизации государственное предприятие «Промоборонэкспорт» закупило по меньшей мере 539 электронно-оптических преобразователей американской Harris Corp.

Кроме того, в интервью отдельным пунктом стоит развертывание производства в стране танковых стволов как калибра 120, так и 125 мм. Фактически получила подтверждение неофициальная информация о том, что все (или, по крайней мере, какая-то часть точно) прошедшие ремонт и частичную модернизацию танки получают уже пушки отечественного производства (в 2014-2016 гг. такие замены происходили путем «каннибализации»).

Таким образом, можно смело говорить о том, что у нашего военно-политического руководства имеется в наличии четкая программа развития такого важного компонента Сухопутных войск, как танки. И она постепенно реализуется, причем с учетом возможностей как отдельных отечественных производителей, так и бронетанковой отрасли в целом.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»