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Новости

Опубликовано видео момента взрыва в Донецке от которого погиб Захарченко

«Россия 24»
01 октября 2018

В России обнародовали запись взрыв к донецком кафе «Сепар», когда в него входит убитый в результате совершенного теракта глава оккупационной администрации Захарчеко.

Российский телеканал «Россия 24» показал видео взрыва в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб главарь «ДНР» Александр Захарченко. Об этом сообщает в эфире передачи «Вести Недели» российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Эти кадры, как утверждает сотрудник канала, до сегодняшнего дня «не видел никто, кроме экспертов».

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. Вместе с ним погиб один из телохранителей.

С 7 сентября российскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

«Россия 24»

Tags: Александр Захарченко, взрыв, Владимир Путин, война, днр, Донецк, Россия, СК РФ, уголовное дело, Украина

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