Томос об автокефалии украинской церкви будет вручен новому предстоятелю церкви, – Филарет

Перед получением от Вселенского патриарха Варфоломея томоса об автокефалии Украинской православной церкви должен пройти Объединенный собор, на котором будет избран новый предстоятель единой поместной церкви.

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви, получит новый глава УПЦ. Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет рассказал в интервью на «5 канале».

По словам Филарета, предстоятель единой украинской поместной церкви будет избран на Объединительном соборе. А это произойдет как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

«Глава Украинской церкви будет избран на Соборе объединительном, а Собор объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата – это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви УАПЦ, 10 архиереев Московского патриархата», – прогнозирует Филарет.

Как сообщалось, Константинопольский патриархат заявил, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата.

РПЦ в ответ заявила, что предоставленные сведения об истории церкви в Украине являются недостоверными.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

«5 канал»