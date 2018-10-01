В Венгрии отрицают антиукраинскую деятельность министра иностранных дел Сийярто

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто считает, что попал в базу данных «Миротворца» исключительно за высказывания в адрес президента Украины Порошенко.

В Венгрии считают, что ее министр иностранных дел Петер Сийярто попал в базу данных «Миротворец», так как «антивенгерские нападения» в Украине происходят с участием государства. Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер связал этот факт с критикой президента Петра Порошенко, а сам сайт назвал экстремистским, сообщает «Европейская Правда».

«Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты», – отметил пресс-секретарь.

«Но министр иностранных дел Венгрии не может быть запуган, и закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Сийярто и его четко определенную, безусловную и решительную поддержку», – говорится в заявлении.

Менцер подчеркнул, что претензии соответствующего веб-сайта, в частности состоят в том, что Сийярто якобы угрожал Украине военным вмешательством, что не соответствует действительности.

«Ничего подобного никогда не случалось, однако министр поддерживает каждую из своих предыдущих претензий, как тот факт, что нынешний президент Украины и властные структуры пытаются получить поддержку и голоса, раздувая экстремистские настроения» – заявил он.

«Они также используют для этой цели венгерское сообщество, что правительство Венгрии считает неприемлемым, не в последнюю очередь ввиду того, что Украина готовится к членству в НАТО и ЕС», – добавил Менцер.

На днях имя министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто оказалось в базе сайта «Миротворец».

После того, как Сийярто заявил, что «притеснения» венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент, сайт обвинил министра в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, прямых угрозах вооруженным вторжением в Украину, вмешательстве во внутренние дела Украины, разжигании и поддержке сепаратистских настроений в Украине, участии в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины».

Аргументируя свою позицию, администраторы сайта ссылаются на ряд публикаций о венгерском чиновнике. В частности вспоминают его заявление о готовности «вступиться за каждого члена венгерской общины на Закарпатье».

«Европейская Правда»