В США Московский патриархат считают частью российского государства

США отказали в визе российскому епископу, который живет и работает в штатах и управляет структурой Московской патриархии. Это свидетельствует о том, что в США РПЦ считают структурой российского государства.

Появившиеся сообщения об отказе в американской визе управляющему патриаршими приходами в Америке епископу Наро-Фоминскому Иоанну (Рощину) могут стать признаком куда более серьезного явления, чем даже отказ в греческой визе петербургскому митрополиту Варсонофию, намеревавшемуся посетить Афон. Несмотря на то, что в церковной иерархии Варсонофий стоит значительно выше Иоанна, разбирает в сообщении Telegram-канал «Bunin & Co» Алексей Макаркин.

Дело в том, что Варсонофий просил визу как паломник – то есть туристическую. А Иоанн постоянно служит в США, управляя структурой Московской патриархии. То есть приходами, которые не вошли в состав Православной церкви в Америке, которой РПЦ в 1970 году предоставила автокефалию, не спрашивая разрешения у Константинополя.

Нечто подобное происходило только в период холодной войны – когда при президенте Эйзенхауэре был депортирован из США экзарх Московской патриархии, архиепископ Борис (Вик), обвиненный в сотрудничестве с советскими спецслужбами (что соответствовало истине). Впрочем, когда советско-американские отношения потеплели, архиепископу Борису разрешили посещать свою паству.

Нынешняя же история может свидетельствовать как о новой холодной войне, так и о том, что США, как и в советское время, не проводят грани между РПЦ и государством. И считают первую продолжением второго.

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»