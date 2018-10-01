На оккупированном Донбассе на минах гибнут дети. Россия сваливает вину на Украину

На оккупированном Донбассе на минах, расставленных оккупантами, подорвались четверо детей. Трое детей погибли, четвертый ранен. Россия привлекает ОБСЕ, что бы свалить вину за минирование местности на Украину.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» , 30 сентября в районе Мичурино-Майорск на контролируемой «3 омсбр 1 АК ДНР» территории погибло трое детей, один ребенок ранен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Верховной Рады Украины, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В своем сообщении Тымчук приводит список погибших детей:

– Коробов Кирил Сергеевич, 12.05.2006 года рождения;

– Максименко Андрей Игоревич, 21.03.2005 года рождения;

– Дербенев Виталий Витальевич, 24.11.2004 года рождения.

Координатор группы «Информационное Сопротивление» подчеркивает, что в настоящее время, по нашим данным, российские оккупанты привлекают ОБСЕ, чтобы выдвинуть обвинения против Украины. Таким образом оккупационные власти Донбасса пытаются переложить вину с себя, за не проведенные работы по разминированию местности и подрыву международной репутации Украины.

«Стоит заметить, что речь идет о территории, ранее заминированной российскими оккупантами, которые проводили там неупорядоченное минирование, а затем пытались провести разминирование. Об «успешном разминировании» оккупационная администрация сообщала местному населению. Хотя на самом деле под «разминирование» было списано топливо. В настоящее время район остается минно-опасным», – подчеркивает Тымчук.

По оперативным данным группы ИС, 30 сентября в районе Мичурино-Майорск на контролируемой "3 омсбр 1 АК ДНР" территории… Опубліковано Dmitry Tymchuk Понеділок, 1 жовтня 2018 р.

Напомним, что в городе Макеевка на оккупированном Донбассе произошло массовое отравление жителей водопроводной водой. По данным МТОТ Украины для очистки воды в водопроводной системы города Макеевка использовали хлор завезенный из России.

«Украинско-Российское обозрение»