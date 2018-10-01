США против глобализации. Как Трамп озвучил сокровенные желания Путина

Гвоздем программы Генеральной Ассамблеи ООН стал Дональд Трамп.Его выступление не столько насмешило, сколько озадачило. Он на самом деле выступает против глобального мира под управлением США

В Нью-Йорке начала работать самая дорогая, пафосная, бесполезная и бестолковая ярмарка тщеславия на свете – Генеральная Ассамблея ООН. По сути дела, это клуб первых и вторых лиц разных государств, которые съезжаются в Нью-Йорк, чтобы встретиться, поговорить и послушать выступления нескольких человек, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Иногда они за что-то или против чего-то голосуют, но принимаемые там решения ни на что не влияют, остаются лишь рекомендациями и никем никогда не исполняются. В общем, это ежегодное сборище чванливых, надутых, мерзких субъектов, которые не несут никакой пользы своим странам и народам.

Когда я смотрю на это гадкое шапито, то во мне прямо просыпается желание сделать с ним что-то сильно противозаконное. Кстати, аналогичные чувства появляются и у большинства жителей Нью-Йорка. Дело в том, что из-за изобилия раздутых самомнений в дни открытия Генассамблеи ООН город стоит в одной огромной пробке. Местные жители проклинают мировых лидеров и дипломатов, ругая их последними словами на всех известных человечеству языках.

Тем не менее, этот ежегодный фестиваль чванства и гордыни никуда не исчезает. А журналистам даже приходится следить за этим унылым мероприятием. В былые времена Никита Хрущев бил по трибуне ботинком, экзотический Муаммар Каддафи в странных одеяниях обещал построить во всем мире социалистическую джамахирию, неугомонный Фидель Кастро грозил американцам и прочим империалистам всякими удивительными несчастьями, а венесуэльский команданте Уго Чавес чувствовал на трибуне запах серы, оставшейся от «дьявола», – так он называл Джорджа Буша. Хорошо было, весело!

Теперь же все перечисленные персонажи отошли в иной мир. Теперь на трибуне Генассамблеи сменяют друг друга безликие скучнейшие физиономии, которые бубнят об ужасных соседях, врагах и о своем невероятном величии. В эти моменты зал либо стоит пустым, либо храпит.

Но все-таки есть исключения – лидеры, послушать которых собирается довольно много людей. Первый, кто приходит на ум, – это израильский премьер-министр Биньямин Нетанияху. Он обожает показывать аудитории картинки. Много чего показывал, но мне запомнилось его выступление в 2012 году.

Тогда он пугал весь мир иранской ядерной бомбой, которую художники ему изобразили в мультипликационном виде. Кстати, тогда он клялся, что бомба будет готова через пару лет, но ее, как известно, нет и поныне. Но гвоздем программы стал Дональд Трамп. Справедливости ради, надо сказать, что послушать американского лидера всегда собирается полный зал. Это логично – как-никак самая сильная и влиятельная страна мира.

Если же этот лидер не чужд артистизма, то в сессионном зале яблоку негде упасть! Как всякий хороший артист Трамп сильно опоздал на свое собственное выступление. Американский юморист Стивен Колбер даже пошутил на эту тему: «Дональд, ты же из Нью-Йорка! Разве ты не знаешь, какие пробки в день выступления президента США в ООН! Надо было ехать на метро!».

Пока кавалькада машин Трампа медленно ползла к зданию на Ист-Ривер, публику в ООН развлекал Ленин. Я не шучу – натуральный Ленин – так зовут президента Эквадора. Его выпустили на трибуну, чтобы она не пустовала. Что он там говорил, никто и не обратил внимания, все лишь шутили, что вместо Трампа в Нью-Йорке теперь Ленин. Когда очередь выступать дошла до президента США, он сразу перешел к излюбленной своей теме – восхвалению себя любимого. И тут случился небольшой конфуз. Трамп, видимо, не понял, какая перед ним аудитория. Это не обычные реднеки и фермеры из Айдахо, а лидеры многих стран, которые сами себя считают гениями и великими политиками.

Поэтому когда он сказал, что сделал для своей страны больше, чем кто бы то ни было, зал просто засмеялся. Видно было, что Трампу это не особо доставило удовольствия. Дальше он заявил, что США «не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну». И тут же начал делать именно это. Германию он отругал за Северный Поток-2, Венесуэлу – за социализм и развал экономики, Китай – за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс, а Иран – вообще за все. Просто за то, что Иран существует. Видно было, что для Трампа это как личное оскорбление – он настолько сильно ненавидит персов.

Кстати, Россию он ругать традиционно уже не стал, а похвалил только самую злобную диктатуру мира – Саудовскую Аравию. Ну и еще нескольких добрых слов удостоился Ким Чен Ын – северокорейский лидер, который тоже не слишком славится любовью к демократии. Но больше всего досталось международным институтам и организациям.

Трамп объявил, что выступает «против глобализма за патриотизм». Главное для него – не американское влияние в мире, а отсутствие мирового влияния на Америку. Это очень похоже на изоляционизм. Это, как мне кажется, очень важно. Трамп не врет, когда говорит, что много сделал для своей страны за пару лет президентства. Действительно много. Много плохого.

Он целенаправленно и уверенно разрушает позиции США на мировой арене. В первый же день в Белом Доме, он, например, вышел из договора о тихоокеанском партнерстве (так называемого TPP), отдав весь этого огромный регион Китаю. Трамп сломал Североамериканскую торговую ассоциацию НАФТА, в которой были Мексика, США и Канада. Он выступает за развал ЕС – публично поддерживал Брексит, а также много раз грозился вывести США из НАТО.

Это же касается и многих других, менее известных международных организаций и институтов, призванных поддерживать существующий миропорядок. Очень важно подчеркнуть – хороший или плохой этот миропорядок, но он – американоцентричный! Не Европа, не Россия, не Китай в его центре, а США.

Ломая его, Трамп хочет сэкономить несколько десятков миллиардов. Скорее всего, что сэкономит. Быть лидером всей планеты – дорого. Да, за это надо платить. Но стратегические преимущества такого положения в центре всей мировой системы – намного больше и дороже этих нескольких десятков миллиардов.

Самый простой пример: дефицит американского бюджета – триллион долларов в год. Весь мир охотно дает эти деньги Вашингтону в долг именно из-за центрального положения США в мире. Если Трамп добьется успеха и сломает нынешнюю систему, то так просто триллион уже ему никто не даст. Начнется совсем другая игра. Но действующий президент США либо этого не понимает, либо сознательно делает своей стране хуже. Возможно, по приказу из Москвы.

Как бы то ни было, меня выступление Трампа не столько насмешило, сколько озадачило и даже напугало. Он на самом деле выступает против глобального мира под управлением США. Вместо этого он хочет вернуть прежнюю эпоху, когда каждая страна была только за себя и против всех. В этом смысле его желания полностью совпадают с желаниями Владимира Путина и его концепцией «многополярного мира», где правит национализм, а общий цивилизационный Запад максимально разделен внутри себя.

Кстати, в таком мире новым гегемоном неизбежно станет Китай, который лишен всяких демократических и либеральных рефлексий. И вы знаете, я бы лучше жил в мире, которым управляют веселые, живые и либеральные американцы, а не смертельно серьезный, дисциплинированный и жестко тоталитарный Китай.

Иван Яковина, «Новое Время»