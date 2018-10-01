Если уйдет Путин, России превратится в «ЛДНР», – Прилепин

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин пророчит России печальное будущее после ухода с поста президента России Владимира Путина. Он призывает готовится к этому периоду.

По его словам, нынешняя ситуация может существовать еще несколько лет, а вот после Путина уже может статься кошмар. В интервью «ФАН» Прилепин сравнил послепутинскую Россию с нынешним Донбассом, в который после успешного покушения на главу оккупационной администрации «ДНР» Александра Захарченко хлынули «барыги», чтобы «пилить экономику республики».

Писатель полагает, что после ухода Путина Россия может легко вернуться в 90-е. Все уже подготовлено к такому сценарию развития событий в государстве-агрессоре.

«Призрак 90-х по-прежнему бродит вокруг нас», – предрекает Прилепин.

Он отметил, что надо как-то подготовиться к этому, однако не понятно, будет ли от этого прок. Даже Советский союз с его мощной армией «слинял в три дня», напомнил писатель и привел объяснение этому: по его мнению, элиты в Союзе оказались чересчур богаты на предателей и конформистов. Как считает писатель, Россия 2010-х не сильно далеко ушла от конца 1980-х.

«Надо готовиться к этому, но я пока не вижу, если честно, готовности. Армия – да, подтянулась и кажется серьезной силой. Но у СССР тоже армия была о-ей какая, а страна «слиняла в три дня». Потому что элиты оказались насыщены предателями и конформистами, а интеллигенция оказалась либо наивной, либо глупой, либо враждебной самой идее государственности. К несчастью, мы не очень далеко ушли от того расклада вещей», – подчеркивает Прилепин.

По словам писателя, ситуацию можно изменить. Для этого надо только смотреть на послепутинский период не как на момент реванша либералов или как на вторую «Перестройку». Однако осознания этого в обществе нет, как нет и людей, способных повернуть страну в необходимую сторону.

«Плюс-минус в режиме нынешнего тремора протянем еще несколько лет. А вот в постпутинский период может случиться кошмар. Примерно такой же, как в сегодняшнем Донбассе, куда после убийства Александра Захарченко рванули барыги со всех сторон и начали перепиливать его экономику заново», – отмечает Прилепин.

На вопрос, с каким историческим периодом можно сравнить нынешние дни, Прилепин ответа не дал, уточнив: «Все сравнения хромают». По его словам, в 2014 году мыслители либерального толка писали, что пришел новый 1914-й или 1939-й, но их прогнозы не сбылись.

При этом писатель призвал не считать Россию оплотом тоталитаризма. По его словам, либеральные идеи крайне сильны. Так, в качестве примера он привел тот факт, что по радио не крутят песни Александра Скляра, Вадима Самойлова и других исполнителей, посвященные Донбассу.

«Мы… в публичном пространстве маргиналы», – посетовал Прилепин.

Захар Прилепин, «ФАН»