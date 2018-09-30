В Польше заявили о «конфликте идентичности» с Украиной

Прежде всего в Польше говорят о трудностях в области исторического диалога с Украиной, в том числе и вопросе идентичности. При этом подчеркивают, что украинские реформы не должны тормозится военным конфликтом с Россией и проблемами идентичности с Польшей.

Внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или конфликтом идентичности с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий в интервью «PAP».

«О трудностях в отношениях между странами, более того, серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее – в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности – на западе», – сказал он.

Цихоцкий говорит, что Киев не должен сравнивать убийства 40-х на Волыни с убийствами украинцев на востоке Польши. Также он уверяет, что украинская власть, в частности региональная на Волыни и Галичине, способствует «националистически ориентированным кругам».

«Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни – наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагрынь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины «кровавого воскресенья» в Луцке с участием президента Андрея Дуды – не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины», – отметил замминистра.

«В отношениях с Украиной, к сожалению, мы не можем позволить себе роскошь откладывать вещи на будущее, все требует срочного урегулирования, полного сотрудничества и преданности обеих сторон. То, что происходит в Украине – не только на фронте, но и в области реформ, государственных финансов и выборов в следующем году – для нас и для будущей формы европейского порядка является существенным», – добавил он.

При этом Цихоцкий считает, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев.

«PAP»