Корреспондент «ВВС» пытался связаться с родителями полковника ГРУ Чепиги

Телефонные звонки с целью выйти на родителей Чепиги оказались неудачными, сами журналисты «ВВС» расценивают эти звонки, как странными.
Корреспондент «ВВС News» Уилл Вернон побывал в селе Березовка Амурской области РФ, где провел свое детство полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»): жители села узнали Чепигу. Журналистам удалось найти номер телефона, который его семья использовала в конце 2000-х годов. Об этом говорится в материале «BBC News Украина».
Отмечается, что двое жителей Березовки узнали Чепигу, одна женщина – по фото Боширова, которое распространила британская полиция. В разговоре с журналистами она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание Героя России.
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«Другая жительница обрадовалась, увидев раннее фото на паспорт: «А это малой!». По ее словам, мужчина с фото «был ударником», затем служил в Чечне, а его родители уже уехали из села», – пишет «ВВС».
Но женщина не видела его с тех пор, как он был школьником, и не была уверена, что на фото британской полиции – тот же самый человек.
Об обвинениях Лондона собеседница «ВВС» знает из теленовостей.
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«Я не поверила, что он был отравитель Скрипалей. Сейчас можно что угодно натворить и на кого угодно свалить», – добавила она.
Журналисты попытались связаться с семьей Анатолия Чепиги.
По данным «ВВС», его отцу – Владимиру – 64 года.
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В 1990-е годы Владимир Чепига был директором и соучредителем ЗАО СПМК (специализированная передвижная механизированная колонна) «Ивановская».
В начале 2000-х он работал в администрации Ивановского района Амурской области РФ, в середине десятилетия – в инженерно-саперном батальоне в Березовке.
«В той же части работала его жена Татьяна, судя по всему, мать Чепиги-Боширова. Сейчас ей тоже 64 года. Весной 2014 они продали дом и прилегающий к нему земельный участок в Березовке», – говорится в статье.
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Журналисты выяснили, что купить квартиру в Благовещенске Владимиру и Татьяне Чепигам помогло государство.
Как свидетельствуют материалы дела Ивановского райсуда Амурской области, они получали от местных властей субсидию на возмещение части затрат на покупку жилья в ипотеку.
«ВВС» сообщает, что в 2016 году люди с именами Владимир и Татьяна Чепига судились с управлением соцзащиты Ивановского района, которое не платило надлежащую субсидию на возмещение части расходов по покупке однокомнатной квартиры.
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«Субсидию они получили по программе помощи муниципальным служащим или гражданам, пострадавшим от проблемных застройщиков. Чепиги имели юридические основания подпасть под первую категорию», – пишет издание.
Отмечается, что Владимир Чепига не ответил на запрос корреспондента «BBC» в «Одноклассниках».
Журналистам удалось найти номер телефона, который семья использовала в конце 2000-х.
В одной из баз данных номер телефона зарегистрирован на Чепигу-старшего, в другой – на его жену Татьяну.
«В сентябре 2018 года этот номер был указан в объявлении о сдаче комнаты в Благовещенске по имени Елена (одну из родственниц Чепиги зовут Елена, но «BBC» не удалось точно установить, что речь идет об одной и той же женщине)», – говорится в материале.
По словам журналистов издания, разговоры были странными.
Звонок № 1
Корреспондент: Алло, Владимир?
Голос с акцентом: Нет, это не Владимир.
Корреспондент: Простите, это Анатолий? [Так зовут еще одного члена семьи Чепига.]
Голос: Нет-нет, вообще другой.
Корреспондент: Вы бы не могли позвать Владимира к телефону?
Голос: Нет. Нет.
Корреспондент: Простите, а вы кто?
Голос: [кладет трубку].
Звонок № 2
Корреспондент: Простите, а Владимира можно?
Голос: Нет, я вообще другой человек! Узбек я. Ты перепутал.
Корреспондент: Простите, у нас этот телефон зарегистрирован на Владимира Чепигу. Вы его не знаете?
Голос: Нет-нет, не знаю.
Корреспондент: Просто он давно пользуется этим телефоном. Странно, что он вдруг у вас.
Голос: Я три месяца купит телефон один человек три тысячи и все.
Корреспондент: Вы купили этот телефон три месяца назад, вы сказали?
Голос: Да. Да.
Корреспондент: Три месяца назад у Владимира?
Голос: Не знаю, один русский, имени не знаю.
Корреспондент: А вы не могли бы мне помочь связаться с тем человеком, который продал телефон?
Голос: Не знаю его.
Корреспондент: А вы в каком городе находитесь? В Благовещенске?
Голос: В Благовещенске.
Корреспондент: В городе или селе?
Голос: В городе.
Корреспондент: А вы каким образом купили телефон у Владимира? На улице или в киоске?
Голос: На улице.
Корреспондент: Из какого города вы из Узбекистана?
Голос: [неразборчиво] зачем тебе из какой я области и мой адрес?
Корреспондент: Откуда вы сами?
Голос: [кладет трубку].
Ранее российское издание «КоммерсантЪ» писало, что жительницы села Березовка Амурской области России узнали в подозреваемом в отравлении Скрипалей «Руслане Боширове» своего односельчанина Анатолия Чепигу.
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Скандал с Чепигой также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как сообщает «Медуза», Песков заявил, что ему ничего не известно о полковнике Главного разведуправления Анатолии Чепиге.
Он добавил, что информацию «The Insider» и «The Bellingcat» о том, что Чепига был удостоен звания «Герой России», будет проверена.
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Журналисты «The Bellingcat» и расследовательского проекта «The Insider» выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».
Жительницы села Березовка Амурской области России узнали в «Руслане Боширове» своего односельчанина Анатолия Чепигу.
Также сообщалось, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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По данным СМИ, всего в деле об отравлении Скрипалей фигурируют шесть подозреваемых.
По данным издания «The Times», в группе, раскрывшей личность полковника Анатолия Чепиги («Руслана Боширова»), уверены, что знают имя его младшего коллеги, действовавшего под псевдонимом «Александр Петров».
Они планируют обнародовать данные о его подлинной личности через 7-10 дней.