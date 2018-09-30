Корреспондент «ВВС» пытался связаться с родителями полковника ГРУ Чепиги

Телефонные звонки с целью выйти на родителей Чепиги оказались неудачными, сами журналисты «ВВС» расценивают эти звонки, как странными.

Корреспондент «ВВС News» Уилл Вернон побывал в селе Березовка Амурской области РФ, где провел свое детство полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»): жители села узнали Чепигу. Журналистам удалось найти номер телефона, который его семья использовала в конце 2000-х годов. Об этом говорится в материале «BBC News Украина».

Отмечается, что двое жителей Березовки узнали Чепигу, одна женщина – по фото Боширова, которое распространила британская полиция. В разговоре с журналистами она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание Героя России.

«Другая жительница обрадовалась, увидев раннее фото на паспорт: «А это малой!». По ее словам, мужчина с фото «был ударником», затем служил в Чечне, а его родители уже уехали из села», – пишет «ВВС».

Но женщина не видела его с тех пор, как он был школьником, и не была уверена, что на фото британской полиции – тот же самый человек.

Об обвинениях Лондона собеседница «ВВС» знает из теленовостей.

«Я не поверила, что он был отравитель Скрипалей. Сейчас можно что угодно натворить и на кого угодно свалить», – добавила она.

Журналисты попытались связаться с семьей Анатолия Чепиги.

По данным «ВВС», его отцу – Владимиру – 64 года.

В 1990-е годы Владимир Чепига был директором и соучредителем ЗАО СПМК (специализированная передвижная механизированная колонна) «Ивановская».

В начале 2000-х он работал в администрации Ивановского района Амурской области РФ, в середине десятилетия – в инженерно-саперном батальоне в Березовке.

«В той же части работала его жена Татьяна, судя по всему, мать Чепиги-Боширова. Сейчас ей тоже 64 года. Весной 2014 они продали дом и прилегающий к нему земельный участок в Березовке», – говорится в статье.

Журналисты выяснили, что купить квартиру в Благовещенске Владимиру и Татьяне Чепигам помогло государство.

Как свидетельствуют материалы дела Ивановского райсуда Амурской области, они получали от местных властей субсидию на возмещение части затрат на покупку жилья в ипотеку.

«ВВС» сообщает, что в 2016 году люди с именами Владимир и Татьяна Чепига судились с управлением соцзащиты Ивановского района, которое не платило надлежащую субсидию на возмещение части расходов по покупке однокомнатной квартиры.

«Субсидию они получили по программе помощи муниципальным служащим или гражданам, пострадавшим от проблемных застройщиков. Чепиги имели юридические основания подпасть под первую категорию», – пишет издание.

Отмечается, что Владимир Чепига не ответил на запрос корреспондента «BBC» в «Одноклассниках».

Журналистам удалось найти номер телефона, который семья использовала в конце 2000-х.

В одной из баз данных номер телефона зарегистрирован на Чепигу-старшего, в другой – на его жену Татьяну.

«В сентябре 2018 года этот номер был указан в объявлении о сдаче комнаты в Благовещенске по имени Елена (одну из родственниц Чепиги зовут Елена, но «BBC» не удалось точно установить, что речь идет об одной и той же женщине)», – говорится в материале.

По словам журналистов издания, разговоры были странными.

Звонок № 1

Корреспондент: Алло, Владимир?

Голос с акцентом: Нет, это не Владимир.

Корреспондент: Простите, это Анатолий? [Так зовут еще одного члена семьи Чепига.]

Голос: Нет-нет, вообще другой.

Корреспондент: Вы бы не могли позвать Владимира к телефону?

Голос: Нет. Нет.

Корреспондент: Простите, а вы кто?

Голос: [кладет трубку].

Звонок № 2

Корреспондент: Простите, а Владимира можно?

Голос: Нет, я вообще другой человек! Узбек я. Ты перепутал.

Корреспондент: Простите, у нас этот телефон зарегистрирован на Владимира Чепигу. Вы его не знаете?

Голос: Нет-нет, не знаю.

Корреспондент: Просто он давно пользуется этим телефоном. Странно, что он вдруг у вас.

Голос: Я три месяца купит телефон один человек три тысячи и все.

Корреспондент: Вы купили этот телефон три месяца назад, вы сказали?

Голос: Да. Да.

Корреспондент: Три месяца назад у Владимира?

Голос: Не знаю, один русский, имени не знаю.

Корреспондент: А вы не могли бы мне помочь связаться с тем человеком, который продал телефон?

Голос: Не знаю его.

Корреспондент: А вы в каком городе находитесь? В Благовещенске?

Голос: В Благовещенске.

Корреспондент: В городе или селе?

Голос: В городе.

Корреспондент: А вы каким образом купили телефон у Владимира? На улице или в киоске?

Голос: На улице.

Корреспондент: Из какого города вы из Узбекистана?

Голос: [неразборчиво] зачем тебе из какой я области и мой адрес?

Корреспондент: Откуда вы сами?

Голос: [кладет трубку].

Ранее российское издание «КоммерсантЪ» писало, что жительницы села Березовка Амурской области России узнали в подозреваемом в отравлении Скрипалей «Руслане Боширове» своего односельчанина Анатолия Чепигу.

Скандал с Чепигой также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщает «Медуза», Песков заявил, что ему ничего не известно о полковнике Главного разведуправления Анатолии Чепиге.

Он добавил, что информацию «The Insider» и «The Bellingcat» о том, что Чепига был удостоен звания «Герой России», будет проверена.

Журналисты «The Bellingcat» и расследовательского проекта «The Insider» выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».

Жительницы села Березовка Амурской области России узнали в «Руслане Боширове» своего односельчанина Анатолия Чепигу.

Также сообщалось, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным СМИ, всего в деле об отравлении Скрипалей фигурируют шесть подозреваемых.

По данным издания «The Times», в группе, раскрывшей личность полковника Анатолия Чепиги («Руслана Боширова»), уверены, что знают имя его младшего коллеги, действовавшего под псевдонимом «Александр Петров».

Они планируют обнародовать данные о его подлинной личности через 7-10 дней.

«BBC News Украина»