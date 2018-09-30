Глава внешнеполитического ведомств Венгрии Сийярто внесен в базу данных «Миротворца»

Венгерского министра министра внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и прямые угрозы вооруженным вторжением в Украине».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в раздел «Чистилище» на сайте «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте.

Запись внесена 28 сентября в 13:13. Отмечается, что министра внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и прямые угрозы вооруженным вторжением в Украине».

Среди причин внесения главы венгерского МИД в базу «Миротворца» также называют «вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины».

Сийярто напомнили его высказывания о притеснении венгров на Закарпатье и негативные высказывания по поводу образовательной реформы в Украине.

Напомним, в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегове.

После встречи с Сийярто на полях Генассамблеи ООН Климкин подтвердил, что Украина вышлет венгерского консула в ближайшее время, если Венгрия сама не сделает этого.

На сайте МИД Венгрии, перед встречей с Климкиным Сийярто повторил свою угрозу: если Украина вышлет венгерского консула в Берегове, Будапешт вышлет украинского консула.

Из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Берегово, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский союз.

Сийярто заявил, что после того, как в базу сайта «Миротворец» попали личные данные 4 местных депутатов и заместителя мэра города Чоп – владельцев венгерских паспортов – Венгрия «заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье».

Также он считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент.

«Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая», – заявил Сийярто.

«Миротворец»