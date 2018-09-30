Глава внешнеполитического ведомств Венгрии Сийярто внесен в базу данных «Миротворца»

Венгерского министра министра внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и прямые угрозы вооруженным вторжением в Украине».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в раздел «Чистилище» на сайте «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте.
Запись внесена 28 сентября в 13:13. Отмечается, что министра внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и прямые угрозы вооруженным вторжением в Украине».
Среди причин внесения главы венгерского МИД в базу «Миротворца» также называют «вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины».
Сийярто напомнили его высказывания о притеснении венгров на Закарпатье и негативные высказывания по поводу образовательной реформы в Украине.
Напомним, в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.
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Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегове.
После встречи с Сийярто на полях Генассамблеи ООН Климкин подтвердил, что Украина вышлет венгерского консула в ближайшее время, если Венгрия сама не сделает этого.
На сайте МИД Венгрии, перед встречей с Климкиным Сийярто повторил свою угрозу: если Украина вышлет венгерского консула в Берегове, Будапешт вышлет украинского консула.
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Из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Берегово, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский союз.
Сийярто заявил, что после того, как в базу сайта «Миротворец» попали личные данные 4 местных депутатов и заместителя мэра города Чоп – владельцев венгерских паспортов – Венгрия «заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье».
Также он считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент.
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«Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая», – заявил Сийярто.