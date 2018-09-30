Считаю, что нужно увековечить память Амины Окуевой и Джохара Дудаева в Киеве, – Муждабаев

Это не совсем обычный ролик в моем видеоблоге. Это ролик с короткими воспоминаниями об Амине и Джохаре Мусаевиче – и ее, и его мне посчастливилось лично знать.

И с призывом к жителям Киева (и не только) поддержать инициативу по наименованию новой улицы в Шевченковском районе именем Героя Украины Амины Окуевой, а также переименованию ул. Искровской в Соломенском районе в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом в своем ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

Инициаторами этого достойного и важного дела стали киевские общественные деятели, один из которых, Тиміш Мартиненко-Кушлянський, член Комиссии по наименованиям при городском Голове, обратился ко мне за поддержкой, и я решил не просто призвать, а сказать, что я знаю и думаю об этих людях.

Голосование на городском сайте заканчивается 10 октября. Каждый голос украинского патриота важен. Не поленитесь. Если вы еще не зарегистрированы на сайте Киевской власти, то это делается за 2 минуты. Я вас прошу. Мы живы и свободны, потому что эти люди и другие, такие, как они, отдали за нас свои жизни.

Здесь можно отдать свой голос за ул. Амины Окуевой.

Здесь можно отдать свой голос за ул. Джохара Дудаева.

Спасибо вам за поддержку! Иногда топонимические символы – это не просто символы. Имена таких Людей очень важны для нашей страны, воюющей с русским рейхом, и важны не абстрактно – здесь и сейчас.

Айдер Муждабаев, YouTube