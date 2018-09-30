В России из Финляндии лепят образ тирана, сопоставимого со Сталиным

В Сандармохе, находящемся в Республике Карелия недалеко от Медвежьегорска, захоронено также около 800 финнов – жертв репрессий Иосифа Сталина. На деревьях повешены небольшие памятные таблички, надписи и фотографии представителей различных народов, включая финнов. Но в России перекладывают на Финляндию ответственность за репрессии, мол это финны во время оккупации проводили массовые расстрелы.

В России продолжается странная историческая шумиха, в которой роль злодея похоже предопределена заранее Финляндии, которая, как утверждают, выступает палачом советских солдат в Сандармохе. Об этом пишет на страницах «Ilta-Sanomat» специальный корреспондент по России Арья Паананен,

Поисковая группа под руководством Минобороны пытается доказать, что в находящемся в Восточной Карелии Сандармохе покоятся также расстрелянные «фашистской Финляндией» во время войны-продолжения (1941-44) советские военнопленные вперемешку с жертвами сталинских репрессий (1937-38).

Профессора Петрозаводского университета Юрий Килин и Сергей Веригин разработали даже «научную гипотезу», согласно которой Финляндия знала уже во время войны-продолжения (имеется в виду, что в Финляндии войну 1941-1944 годов воспринимают, как продолжение Зимней войны 1939-1940 годов) о могилах жертв советского политического террора, но специально замалчивала это, заметив, что эти могилы могут быть удобны для собственного использования.

То есть, попросту говоря: Россия убеждает народ, что, хотя Сталин и был тираном, но он был нашим собственным тираном, а Финляндия была врагом и поэтому она еще худший тиран.

А именно, если бы новая «гипотеза» была верна, то Финляндия своими захоронениями военнопленных сознательно обесчестила бы тех 800 финнов, которые лежат в Сандармохе как сталинские жертвы.

На самом деле и в России о массовых захоронениях в Сандармохе узнали только в 1997 году, когда общество «Мемориал» получило доступ к архивам КГБ после распада Советского Союза. На площади в 10 гектаров захоронено по крайней мере 7 тысяч безвинных «врагов народа», из которых 6400 известны по именам.

Можно только представить, какой козырь для пропаганды получила бы Финляндия во время войны-продолжения, если бы весь мир узнал о массовых захоронениях жертв сталинского террора. В глухих лесах Восточной Финляндии вероятно нашлись бы другие места с песчаной почвой для захоронений военнопленных, так что, во всяком случае из-за этого, Финляндии не нужно было замалчивать Сандармох.

Главная цель двусмысленности Сандармоха возможно внутренняя. Она должна служить для сохранения власти Владимира Путина путем подчеркивания истории российских жертв и героев второй мировой войны и одновременного исчезновения унаследованного со времен Сталина и НКВД собственного списка грехов ФСБ, которая служит гарантией власти Путина.

На пресс-конференции, организованной в Москве в начале сентября, члены Минобороны и Российского военно-исторического общества повторяли, что умершие в руках финнов советские военнопленные – это «святые жертвы», которых Россия не забудет.

На сталинские жертвы также ссылались, но, что характерно, ни один из выступавших не назвал их память святой.

Похоже на то, что целью является нахождение в Сандармохе любыми способами останков советских военнопленных – хотя бы только погибших в боях – чтобы в их честь можно было воздвигнуть конкурирующий памятник, чтобы память о жертвах репрессий померкла. Поисковая группа как раз и нашла с удивительной скоростью пять советских солдат — предполагаемых жертв финнов — чьи останки сейчас находятся на исследовании.

Ни один из финских исследователей не считает возможным, чтобы Финляндия знала о Сандармохе или делала там захоронения, хотя во время войны-продолжения и было убито около 1200 советских военнопленных.

В довершение ко всему начинается новый судебный процесс над Юрием Дмитриевым, известным как открыватель сталинских захоронений. По словам сторонников Дмитриева, цель этого – заклеймить его педофилом и заключить под стражу, чтобы он не смог продолжать распутывание деяний советских палачей.

Финляндия в этой битве используется как средство, так и объект. Русским пытаются создать представление о Финляндии во время войны-продолжения, как о фашистском государстве, стремившемся уничтожить русских. Цель этого – намекнуть, что эти русофобские черты никуда из Финляндии не делись.

Следующей весной в России выйдет в прокат фильм под названием «Петька», рассказывающий о финских концентрационных лагерях. Еще неизвестно, насколько правдиво в нем будет показано военное время.

Арья Паананен, «Ilta-Sanomat»