За рулем авто с номерами «ДНР» был экс-сотрудник МВД Украины, – СБУ

В Киеве был обнаружен автомобиль на котором были установлены «номерные знаки регистрации» российского оккупационного анклава, так называемой «ДНР». Машина, числящаяся в розыске Интерполом, был задержана полицией России и передана украинскому гражданину, представителю страховой компании.

За рулем авто с номерными знаками «ДНР», которое заметили в Киеве, находился гражданин Украины, экс-сотрудник МВД Украины – представитель одной из украинских страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ 29 сентября.

«Контрразведчики СБУ установили место нахождения авто и задержали человека, который им управлял – гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время – представителя одной из украинских страховых компаний», – сообщили в СБУ.

27 вересня у мережі інтернет з’явилося повідомлення про пересування містом Київ автомобілю ПЕЖО-301 із номерними знаками… Опубліковано Служба безпеки України Субота, 29 вересня 2018 р.

Фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство изъяты.

По сообщению Службы безопасности, автомобиль ПЕЖО-301 со знаками «ДНР», который передвигался по Киеву 27 сентября, находился в розыске по линии Интерпола с 2014 года. Авто на территории РФ задержала местная полиция и передала гражданину Украины как представителю страховой компании.

«Во время пересечения российско-украинской границы он снял номерные знаки «ДНР», но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, «для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакета документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, на случай остановки транспорта для проверки работниками полиции Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что работник страховой компании «сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения информации в СМИ».

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке полученных объяснений и установлению возможной причастности гражданина Украины к террористической деятельности.

СБУ