Хлор для очистки воды в Макеевку поставили из России, – МТОТ Украины

В городе Макеевка на оккупированном Донбассе произошло массовое отравление жителей водопроводной водой. По данным МТОТ Украины для очистки воды в водопроводной системы города Макеевка использовали хлор завезенный из России.

Хлор на Макеевскую фильтровальную станцию ​​для очистки воды поставлялся из Российской Федерации. Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

По данным ведомства, МККК и Швейцарское агентство развития и сотрудничества поставляли хлор для очистки воды на фильтровальные станции КП «Вода Донбасса» в качестве гуманитарной помощи.

Щодо ситуації в Макіївці.

Хлор для очищення води багатьом фільтр.станціям КП“Вода Донбасу”,як гум.допомога,надається МКЧХ і Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.Ці місії не здійснювали доставку хлору на Макіївську фільтр. станцію. За наявною інфо хлор постачався з РФ pic.twitter.com/BGPGXtCEre — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 29, 2018

«Эти миссии не осуществляли доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор поставлялся из РФ», – отметили в МТОТ.

В министерстве также сообщили, что МТОТ направило обращение представителям СММ ОБСЕ с просьбой отправить представителей Миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения.

В свою очередь в «Восточной Правозащитной Группе» сообщили, что по состоянию на утро 29 сентября известно о 8 случаях обращения людей в больницы в Макеевке с симптомами отравления.

«Ситуация с отравлением людей в Макеевке коснулась жителей двух районов – Горняцкий и Советский … Оккупационные администрации «ДНР» почти сразу подтвердили информацию о том, что случилось отравление людей», – отметили в Группе.

ПО МАССОВОМУ ОТРАВЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ В МАКЕЕВКЕ. Мы с коллегами правозащитниками, активно мониторим ситуацию связанную с… Опубліковано Vera Iastrebova Субота, 29 вересня 2018 р.

Также отмечается, что 28 сентября на совещании в оккупационной администрации Макеевки по контролю эпидемиологической ситуации сообщили, что по состоянию на 11:00 28 сентября в стационарных отделениях Детского клинического центра Макеевки и Городской больницы №7 находится 41 человек, в т.ч. 31 ребенок, а за период с 23 по 27 сентября в больницы обратилось 69 детей и 19 взрослых.

Из-за отравления водой в оккупированной Макеевке Донецкой области были госпитализированы 87 человек.

По данным представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях, причиной отравления стал марганец, который оккупанты использовали для частичной дезинфекции воды из-за нехватки хлора.

По состоянию на 27 сентября количество отравившихся водой в Макеевке превышало сто человек.

МТОТ Украины