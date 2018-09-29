«Волшебство» ФСБ: российский анархист Романов превращен в исламиста

Уголовный процесс в отношении известного российского анархиста, отбывающего наказание по другому делу в мордовской ИК-22 Ильи Романова проходит в тишине. Накануне, 26 сентября, в Приволжском военном окружном суде на слушании почти не было публики – один журналист, а также общественник и блогер Александр Лашманкин. Романова обвиняют в распространении экстремистского ролика с призывами к джихаду.

Главный свидетель – заключенный Сергей Журавлев, в течение четырех лет поддерживает связь с лейтенантом ФСБ Егором Миточкиным, который и расследовал дело. Об этом на страницах самарского информационно-аналитического портала «Засекин.Ru» пишет Ольга Гольцева.

Заключенного ИК-22 республики Мордовия, анархиста Илью Романова обвиняют в распространении экстремистского ролика через социальную сеть Facebook. По версии следствия, Романов неоднократно в присутствии других заключенных говорил о том, что действующую власть необходимо свергнуть, причем для реализации этой цели все средства хороши, в том числе и взрывы и теракты.

История началась в феврале 2017 года, когда Романова, согласно позиции защиты, поместили в тюремную больницу из-за гипертонии. Сам заключенный с жалобами к медикам не обращался. В палате лечебного учреждения Илья Романов начал общаться с другим заключенным, Сергеем Журавлевым, который предложил своему новому приятелю воспользоваться своим мобильным телефоном Lenovo для связи с родными и близкими. Первые несколько дней анархист отказывался от предложений, после чего все-таки начал брать смартфон на 20-40 минут в сутки, чтобы написать жене и друзьям.

Через некоторое время Журавлев предложил Романову зарегистрировать для него отдельную страницу в Facebook. Аккаунт назвали «Voldemar Putiniana», на этой же странице ее владелец решил размещать собственные карикатуры, посвященные преимущественно президенту России Владимиру Путину.

https://www.facebook.com/voldemar.putiniana

Кроме того, Илья Романов опубликовал три ролика, на которых он проводит «оккультные ритуалы» и «проклинает» Путина. Страница в настоящее время доступна на Facebook.

Впоследствии выяснилось, что в течение всех 2,5 месяцев, что Романов находился на лечении, в палате велась прослушка. Таким образом, пароль от аккаунта – «абырвалг» – был известен не только соседям по палате Сергею Журавлеву и Алексею Савицкому, но и сотрудникам ФСБ.

3 мая в палату к Илье Романову после отбоя пришли с обыском. У него изъяли телефон, который Журавлев передал для пользования. За хранение запрещенного предмета анархиста отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Позже выяснилось, что со страницы «Voldemar Putiniana» примерно в 19 часов был опубликован ролик с призывами к джихаду на русском языке. Сам Романов утверждает, что телефона у него в это время не было и, вероятно, он находился у Сергея Журавлева, который покинул хирургическое отделение по договоренности с кем-то из персонала. Свидетель Журавлев какие-либо договоренности с сотрудниками лечебного учреждения отрицает.

Любопытно, что в деле Романова уделяется большое внимание карикатурам оскорбительного характера на Владимира Путина, хотя ни одна экспертиза не нашла признака экстремизма в рисунках подсудимого. Вопросы о картинках задавали прокурор и суд, о них много говорил главный свидетель обвинения Сергей Журавлев.

Другая интересная деталь – знакомство Журавлева с лейтенантом ФСБ Егором Миточкиным, который расследовал дело. В показаниях, содержащихся в уголовном деле, свидетель пояснял, что познакомился с сотрудником службы безопасности в 2014 году, когда тот вызвал его на беседу. На очередной такой встрече Миточкин заинтересовался Ильей Романовым и расспросил Журавлева о политических взглядах анархиста.

После того, как заключенный рассказал, что Романов постоянно высказывается критически в отношении действующей власти и призывает к ее свержению, Миточкин «в благодарность» дал Журавлеву свой номер мобильного телефона и посоветовал звонить, «если нужна будет помощь». Свидетель уточнил, что он обращался к лейтенанту ФСБ «по бытовым вопросам». Однако уже в суде Сергей Журавлев всячески отрицал факт «благодарности» со стороны силовика и заявлял, что Миточкин дал ему номер «просто так». Отметим, показания главного свидетеля, озвученные в суде, еще в нескольких моментах расходятся с данными ранее.

Впрочем, главное логическое несоответствие – в ролике, который якобы разместил Романов на странице «Voldemar Putiniana». Так, если в предыдущем деле, по которому активист левых взглядов отбывает наказание сейчас, доказательством в покушении на терроризм служил журнал об «арийском терроре», то обвинение в распространении исламистской пропаганды смотрится вишенкой на торте.

Ольга Гольцева, «Засекин.Ru»