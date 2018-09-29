Тимошенко или Порошенко: кто пророссийский кандидат в президенты Украины?

Денис Пятигорец отмечает, что дальше еще интереснее, Медведчук открыто называет Тимошенко реальным претендентом на президентское кресло и отказывается от обвинений о сотрудничестве с Порошенко. Российские СМИ – на перебой публикуют многочисленные рейтинги, где Тимошенко – лидер предвыборной гонки, а Порошенко занимает 5-6-7 место.

Сегодня украинцы становятся свидетелями очередной отчаянной попытки избирательного штаба Юлии Тимошенко отбелиться от обвинений в прокремлевской позиции. Для этого сама Тимошенко выбрала самый примитивный способ – «сам дурак». Активная кампания под названием «Порошенко – агент Кремля, партнер Медведчука и родственник Путина» заваливает весь интернет контекстной рекламой. Oб этом в своем блоге пишет украинский блогер Денис Пятигорец.

Он отмечает, что, конечно же, такие упреки рассчитаны на людей не очень умных. По иронии судьбы большинство из таких людей реально за дружбу с Россией, поэтому для них это вовсе не анти-реклама, а призыв к действию. Но для умных людей есть возможность проанализировать – кто же на самом деле «пророссийский» кандидат? Тимошенко в своих заявлениях использует месседжи, которые генерируют российские СМИ.

Порошенко презирает русскую риторику и российских журналистов, называя их fake news. Порошенко называет сепаратистов террористами и не идет на прямые переговоры с ними, как бы этого не требовал Кремль. Тимошенко – дважды была в Донецке в 2014 году и встречалась с тамошними сепаратистами. Тимошенко – предлагала в 2014 году не противиться российской агрессии и не выпускать солдат из казарм.

Порошенко – постоянно укрепляет армию, договаривается о международной помощи вооруженным силам, выделил сотни миллионов из собственного бизнеса на укрепление обороноспособности нашей армии, постоянно посещает АТО. Порошенко – инициирует законопроекты, которые отрывают Украину от советского прошлого, освобождают Украину от российского протектората, способствует интеграции Украины в евроатлантические союзы. Тимошенко – не голосует за «Признание России агрессором» и «деоккупацию Донбасса», не голосует за «Международное сотрудничество в расследовании сбивания малазийского Боинга».

Денис Пятигорец отмечает, что дальше еще интереснее, Медведчук открыто называет Тимошенко реальным претендентом на президентское кресло и отказывается от обвинений о сотрудничестве с Порошенко. Российские СМИ – на перебой публикуют многочисленные рейтинги, где Тимошенко – лидер предвыборной гонки, а Порошенко занимает 5-6-7 место. Блогер подчеркивает, пока олигархи пытаются обменять «поддержку Тимошенко на выборах» на «возвращение «Приватбанка» и «Укрнафты», Порошенко в ООН с самой высокой в мире трибуны информирует о прекращении Договора о дружбе с Россией, называет РФ врагами современного демократического мира, агрессором, загрязнителем экологии оккупированных Донбасса и Крыма, нарушителем прав человека и просто ублюдской страной.

А главное, Порошенко снова уверяет, что несмотря на угрозы Кремля, несмотря на агрессию он не свернет с пути Украины в НАТО и ЕС.

Денис Пятигорец, «Народная Правда»