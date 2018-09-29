«Газовая принцесса» Украины на побегушках у Кремля. Гонгадзе о вредительстве Тимошенко

Тимошенко, что рвется в президенты Украины, всегда думал в первую очередь о своей собственной выгоде и никогда не учитывала выгоды украинского государства и общества. Можно ли такого политика выбирать в президенты.

В марте 1995 Юлия Тимошенко была задержана в аэропорту Запорожья при попытке вывоза валюты, в результате чего, против супругов Тимошенко были возбуждены уголовные дела по ст. 17 и 70 Уголовного кодекса Украины ( «контрабанда валюты»). Об этом на своей странице в Facebook менеджер фармакологической компании «Alpen Pharma Group» Алексей Дворецков.

«С 1995 года Тимошенко была президентом корпорации ЕЭСУ, которая достигла годового объема продаж в $ 11 млрд и имела монополию на торговлю российским природным газом в Украине», – пишет автор.

Вот отрывок из передачи Георгия Гонгадзе 1997 года, в котором Тимошенко хвалит «Газпром» и защищает его интересы. Украина тогда могла отказаться от российского газа и получать туркменский сжиженный газ, который был для Украинской гораздо дешевле. Однако Тимошенко думала не о выгоде для народа, а о собственной выгоде еще тогда.

А в 2009 году при подписании газового соглашения с Россией, Тимошенко вновь действовала в интересах «Газпрома», но уже в качестве премьер-министра Украины. Можно ли такого политика, который всегда действовал в интересах Москвы, допускать к президентству, да еще и во время войны с Россией, вопрос риторический.

«Тогда еще Юля не представляла из себя патриотку, а говорила всегда своим родным русским языком», – отмечает Дворецков.

В березні 1995 Юлія Тимошенко була затримана в аеропорту Запоріжжя при спробі вивезення валюти, в результаті чого, проти подружжя Тимошенків було порушено кримінальні справи за ст. 17 і 70 Кримінального кодексу України («контрабанда валюти»).З 1995 року Тимошенко була президентом корпорації ЄЕСУ, яка досягла річного обсягу продажів у $ 11 млрд і мала монополію на торгівлю російським природним газом в Україні.Ось уривок з передачі Георгія Гонгадзе 1997 року, в якому Тимошенко хвалить "Газпром" і захищає його інтереси. Україна тоді мала змогу відмовитись від російського газу і отримувати туркменський скраплений газ, який був для українців набагато дешевшим. Однак Тимошенко думала не про вигоду для народу, а про власну вигоду ще тоді. А в 2009 році при підписанні газової угоди з росією, Тимошенко знов діяла в інтересах "Газпрому", але уже в якості прем'єр-міністра України. Чи можна такого політика, який завжди діяв в інтересах Москви, допускати до президентства, та ще й під час війни з росією, питання риторичне.Прошу максимально поширити дане відео.P.S. Тоді ще Юля не вдавала із себе патріотку, а говорила завжди своєю рідною російською мовою. Опубліковано Алексеєм Дворецковим Неділя, 23 вересня 2018 р.

Автор просит максимально распространить данное видео, что украинские граждане не питали иллюзий насчет рвущейся в президенты Юлии Тимошенко.

Алексей Дворецков, Facebook