Россия требует извинений за облитые феклиями авто российских дипломатов в Киеве

Кроме этого российская сторона потребовала компенсации материального ущерб нанесенного имуществу дипломатического представительства и сотрудников.

Здание торгового представительства Российской Федерации в Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками, а машины дипломатов России повредили. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте посольства.

Сообщается, что 27 сентября у российского дипведомства неизвестные провели «хулиганскую акцию».

«На территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов», – говорится в сообщении РФ.

Российские дипломаты утверждают, что прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии Украины, «молча наблюдали за бесчинствами и ничего не предпринимали».

«Ожидаем от украинской стороны публичного осуждения этой варварской выходки», – написали в МИД.

Также в РФ надеются на немедленное расследование преступления и обеспечение безопасности российских представительств на территории Украины, их сотрудников и имущества.

Кроме того россияне просят возместить причиненные материальные убытки.

Также российская сторона уже направила в МИД Украины соответствующую ноту протеста.

Волонтер Родион Шовкошитный выложил в Facebook фото облитых фекалиями машин российских дипломатов.

По его словам, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева, который проходил в здании дипмиссии.

В Києві проваджали голову "россутруднічєства" Воробйова. Вже екс голову, він злився з посади, коли його в травні гівном… Опубліковано Rodion Shovkoshytnyi Четвер, 27 вересня 2018 р.

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик рассказала «Украинской Правде», что правовую квалификацию событию дадут после первоочередной проверки.

По ее словам, сообщение о происшествии поступило в полицию Шевченковского района столицы 27 сентября в 15.00.

«Туда выехали правоохранители, они провели осмотр места происшествия. Правоохранители изъяли остатки дымовых шашек и несколько ведер», – сказала Блищик.

По ее словам, правоохранители опросили двух представителей торгового представительства РФ, они рассказали, что нападение совершили около 10 человек.

МИД России