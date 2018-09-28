На суде по делу прокремлевского блогера Муравицкого произошла драка

По имеющейся информации молодые люди с нашивками С-14 н одежде напали на адвокат подсудимого. В смой организации, что стычка произошла с другим лицом находившемся в зале суда.

В суде по делу журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, произошла драка с участием представителей праворадикальной организации С-14. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что столкновение произошло сразу после того, как суд объявил перерыв в заседании до 14:30.

По данным агентства, в суде имела место драка между молодыми людьми (с пометками праворадикальной организации С-14 на одежде) и защитником журналиста Андреем Гожим.

Подробности пока не сообщаются.

Вместе с тем, на странице организации в Facebook отмечается, что «конфликт произошел с лицом в кожаной куртке».

«Оно начало толкать людей, после чего его оттолкнули. Далее это уголовное морда начала буквально драться. Это все видно на видео», – говорится в заявлении.

На суді по сепаратисту Муравицькому стався конфлікт з особою в шкіряній куртці.Вона почала штовхати людей, після чого його відпихнули. Далі ця кримінальна морда почала буквально битися. Це все видно на відео. Адвокати Муравицького спокійно покинули залу. Сутичку затіяв одноосібно лисий в шкіряній куртці.Після сутички на диво ця істота навчилася говорити державною мовою.С14 готові надати захист пану Муравицькому та його адвокатам і оберігати їхній спокій від кримінального провокатора надалі.Нам важливий законний вирок для сепаратиста. Опубліковано C14 news — резерв П'ятниця, 28 вересня 2018 р.

Также там добавили, что адвокаты Муравицкого спокойно покинули зал.

«Столкновение затеял единолично лысый в кожаной куртке. После столкновения на удивление это существо научилось говорить на государственном языке», – заявили на странице организации.

«С14 готовы предоставить защиту господину Муравицкому и его адвокатам и оберегать их покой от уголовного провокатора в дальнейшем. Нам важен законный приговор для сепаратиста», – отметили там.

Ранее Королевский районный суд Житомира по делу подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого продлил ему меру пресечения.

Как сообщалось 2 августа, в Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который, якобы по указанию российских кураторов, публиковал антиукраинские материалы.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Житомирской области, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства.

«В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды», – отмечают в прокуратуре.

Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.

Сейчас 32-летнему мужчине, которому сообщили о подозрении по статьям 111, 110, 161, 258-3 Уголовного кодекса, грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

3 августа 2017 года Королевский районный суд Житомира постановил взять журналиста под стражу, а 27 июня суд отпустил Муравицкого под домашний арест.

«Укринформ»