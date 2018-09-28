Кучма заявил о сроке завершения своего участия в Минских переговорах

При этом второй президент Украины Кучма подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста. Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там в ТКГ работал, и уйти, дать возможность поработать другим», – сказал Кучма.

Он добавил, что работает представителем Украины в ТКГ на общественных началах.

По его словам, он работает в контактной группе в Минске более четырёх лет.

«До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями… и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами», – рассказал он.

Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и «желающих не найдется, поскольку это не хлебное место».

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос.

«Когда-то надо мне остановиться… Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык… Там слишком трудные разговоры», – заявил Кучма.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

«Украинская Правда» обратилась в пресс-службу второго президента за комментарием.

На вопрос, что имеется в виду под «критическим возрастом» и достиг ли его Леонид Кучма, чтобы уйти с поста в ТКГ в Минске дал ответ пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе», – подчеркнула пресс-секретарь.

«Интерфакс-Украина»