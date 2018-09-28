Политузник Клых жалуется на боли в области сердца

Накануне прошло трехдневное свидание украинского политузника Клыха с матерью в российской тюрьме. По возвращению из России мать Клыха рассказал о его состоянии.

Политзаключенный Кремля Станислав Клых выглядит немного лучше, но постоянно жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Об этом «Украинской Правде» сообщила его мать Тамара Клых, у которой было трехдневное свидание с сыном в российской тюрьме.

Мать политзаключенного вернулась из России утром 27 сентября.

«Страшно тяжелая дорога была, если бы не консулы наши, то не знаю, как было бы добраться и это все. Помогло очень консульство. Трое суток виделись в тюрьме. Так с виду Стас лучше выглядит, чем в прошлом году был, – я последний раз его в прошлом года видела. Сейчас выглядит получше. Но жалуется, что страшно болит сердце, все время на лекарствах, болят почки и ноги», – сказала мать заключенного.

По ее словам, на ухудшение самочувствия ее сына могли повлиять также и лекарства, которые ему кололи в больнице.

«Когда его забрали в Магнитогорск в больницу, то там же колют и не говорят, что они колют. Там какие-то порошки и уколы давали. И в пищу что-то подсыпают, Стас говорит, что ощущается это. Так он отказывается и более из магазина питается. Но там каждый раз надо писать заявление. И там через 3-4 часа придут, а могут и не прийти, и должен есть ту бурду. Говорит, дают такую ​​пищу, что ужас один», – рассказала Тамара Клых.

По ее словам, условия в тюрьме ужасные.

«Холод, все грязное, даже белье постирать нельзя, потому что вода – лед. Сам страшный, грязный. Конечно, там, где нас принимали, то и ремонт был, и вода бежала в туалете. Так Стас сказал, что в рай попал, потому что и мама рядом, и постель совсем другая. Я немного кипятильником нагрела воды, то хоть немного ту робу постирала. Потому что не дают ни спортивной (одежды передать – ред.), ничего, носки лишь взяли, две майки. Еще термобелье разрешили», – сказала Тамара Клых.

Она отметила, что сын с момента, как только его привезли в тюрьму в Верхнеуральске, сидит в одиночке.

Несмотря на свидание с сыном, Тамара Клых очень расстроилась, потому что в тюрьме отказались принять передачу, которую она привезла.

«Очень расстроена, там (во время свидания – ред.) кормила я его, а вот передачу не взяли. В Магнитогорске живет двоюродный брат Стаса, моей сестры сын. Он передавал Стасу передачу. Я просила, чтобы много не брал, потому что я еду. Так им свидания не дали, но передачу от брата взяли. А потом мне отказали, потому что «была уже передача». Я им говорю, что разрешено же 20 кг, он же точно столько не передавал. А они говорят, пусть даже килограмм, то уже считается передача, и ничего не взяли. Расстроилась», – сказала мать политзаключенного.

Часть своей передачи она выслала сыну посылкой из Магнитогорска, поскольку, по ее словам, из Украины посылки в тюрьме не берут.

«Стас очень благодарен всем, что вспоминают, грустит страшно за домом. Просит, чтобы писали ему письма. Его адрес: 457670 Россия, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1 ФКУ – тюрьма, Клых Станислав Романович, 1974 г. р. Писать надо на русском, иначе письма не доходят», – сказала мать заключенного.

Она добавила, что Стас в свое освобождение не верит.

«Поэтому у меня просьба к вам. Напишите, пусть люди пишут письма. Не только Стасу, всем нашим политзаключенным, потому что для них утешение и поддержка», – подытожила мать узника Кремля.

По данным «Украинской Правды» , свидание Тамары Клых помогло организовать МИД и заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Украинская Правда»