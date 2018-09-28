Украинские пограничники задержали американца пытавшегося незаконно попасть в Россию

Гражданин США не имея возможности получить российскую визу пытался попасть на территорию страны-агрессора, для встречи со своей любимой.

Вечером 27 сентября пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Россию на велосипеде. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Получив информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения и в 10 метрах от линии госграницы задержал нарушителя.

«Как выяснилось, мужчина пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу, он законным путем попал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в РФ», – говорится в сообщении.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения госграницы. Его дальнейшую судьбу решит суд.

ГПСУ