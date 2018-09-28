На Донбассе подорвалась на мине террористка «Сирена»

Санитарный автомобиль на котором ехала террористка Чабнова, известная как «Сирена», наехал на мину. В результате два террориста погибли, третий получил ранение.

На оккупированной территории Донбасса погибла известная пособница пророссийских боевиков Анна Чабанова, известная под позывным «Сирена». Об этом сообщил блогер Necro Mancer в микроблоге Twitter, также эту информацию подтверждают сепаратистские сайты.

28-летняя террористка погибла в районе Коминтерново в результате подрыва санитарного автомобиля. Эту информация подтвердили сами боевики. Вместе с ней умер один террорист, еще один был ранен.

Чабанова родом из Донецка. Она поддерживала боевиков «ДНР» с самого начала оккупации Донбасса. На своих страницах в соцсетях женщина неоднократно публиковала фотографии в военной форме и с оружием. На одной из них «Сирена» изображает из себя смерть, которая держит в руках косу.

«Неудачно пошутила», – прокомментировал снимок блогер с ником IgorGirkin.

При этом, как отмечают пользователи, ни одного фото, свидетельствующее о том, что она была медсестрой, нет.

Пользователи сообщают, что вместе с «Сиреной» погиб и другой известный донецкий террорист Олег Сокуренко по прозвищу «Скиф».

«Еще пишут, шо с этой гнидой какой-то «Скиф» загнулся», – говорится в комментарии к посту блогера Necro Mancer.

Еще пишут, шо с этой гнидой какой-то "Скиф" загнулся. pic.twitter.com/Az58GHy3ml — Вісник Апокаліпс.2.0 (@mormon722) September 27, 2018

Напомним, 31 августа погиб главарь «ДНР» Александр Захарченко – он получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. После этого окружение Захарченко выехало в Россию.

Многие из выехавших из «ДНР» не могут попасть обратно, их не выпускает Россия, назначившая «выборы» на 11 ноября.

«Украинско-Российское обозрение»