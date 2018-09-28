Германский теолог или агент Кремля? Россия использует научное сообщество для борьбы с томосом

Чем ближе Украина к получению томоса об автокефалии своей церкви, тем сильнее становится сопротивление, которое организует Русская Церковь вместе с Кремлем. Причем для этого они привлекают все возможные методы. Это и пропаганда в СМИ, и искажения исторических фактов, и многое другое в разных сферах общественно-политической жизни.

Кроме дипломатического корпуса, к этому процессу стали приобщаться и ангажированные ученые. Примером такого метода воздействия на широкие слои населения России и в целом Европы является недавнее интервью немецкого богослова, профессора Бремера Томаса, который известен своими исследованиями в области русской церковной истории и богословия, пишет редакция секции «Дельта» группы «Информационный Сопротивление».

В частности, в научном наследии доктора теологии есть такие труды: «Церковь и империя. Очерки истории русского православия», «Концепция диффузии. Русская православная церковь и «русский мир», «Христиане и церковная власть Россия и Украина в сравнении», «Культура и право в немецком и русском понимании».

Учитывая ограниченный объем статьи, мы не можем привести детальный анализ указанных научных трудов, но даже не делая этого, а лишь ознакомившись с уже упомянутым интервью профессора одном из немецких изданий, становится понятным, что ученый дает информацию однобоко – в стиле российской пропаганды.

Так, например, отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях после получения Томоса, профессор говорит о расколе как в Украинской Церкви, так и в мировом Православии. Для людей, которые интересуются судьбой украинского православия, сразу вспомнятся аналогичные недавние заявления о вселенском раскол спикеров и высшего духовенства РПЦ и, в частности, ее части, которая находится в Украине.

О сотрудничестве РПЦ и Кремля доктор богословия также отвечает в духе российской пропаганды, говоря: «Я сказал бы, что они не так уж и тесно сотрудничают, если делать упор именно на сотрудничестве. Я не считаю, что государство и церковь координируют действия по украинскому вопросу», объясняя это посланиями привычными для российских церковных и светских властей: «значительная часть русской церкви придерживается очень похожей позиции, и российское государство. Еще важнее то, что эта позиция похожа на позицию значительной части населения России … в некоторых вопросах они имеют общие позиции и убеждения».

Учитывая научную степень докладчика, такие ответы могут вызвать у широкого круга ученых удивление и даже поставить под сомнение осведомленность самого спикера в этом вопросе, его ученая степень и знания. Ведь, если нам не изменяет память, для того, чтобы получить научную степень такого уровня, необходимо написать соответствующее научную работу, которая требует осмотра всех имеющихся источников и историографии проблемы, их критического осмысления и наведения объективных обоснованных собственных научных выводов.

Впрочем из интервью профессора, называет себя специалистом в области церковных отношений, в частности, в России, создается впечатление, что автор ознакомился только с российской источниковой базой, обойдя вниманием все имеющиеся факты о плотное сотрудничество российской Церкви и государства, начиная еще со времен советской власти, в частности, правление генсека Сталина. Эти факты описываются в официальных рассекреченных исторических документах, которые имеются даже в интернет-сети.

Более того, многие из таких архивных документов со времени распада СССР стали объектом для исследования независимых и незаангажированных экспертов-ученых. Возникает еще один логичный вопрос: «Почему исследователь такого высокого ранга не исследовал и не проанализировал уже имеющиеся наработки своих коллег в этой сфере?»

Ответ на этот вопрос может дать только сам профессор, но до ума многих не только ученых, но и рядовых граждан, исходя только из этого интервью, может закрасться мысль, что профессор подвергся влиянию российской пропаганды, маловероятно. Более вероятно мнение, что сам ученый является агентом Кремля. О чем может свидетельствовать и факт из биографии господина Бремера Томоса, который приводится в одном из научных журналов, где была опубликована его приведенная выше статья о «русском мире». В сведениях об авторе значится, что господин Бремер является профессором Московского инженерно-физического института.

Конечно, мы можем ошибаться в своих предположениях, но раз это показал и сам господин доктор, в следующем вопросе о канонической территории РПЦ, так же приводит тезисы, характерные для русской риторики, подчеркивая, что территории стран, некогда принадлежавшие к Советскому союза, в частности, Украина, «исторически принадлежали к канонической территории РПЦ». Такой ответ в свете недавно озвученных заявлений Константинополя и вообще показания самой истории, вызывает не только удивление, но и смех, и уже не только в кругу ученых, а у людей, интересующихся историей, но и учащихся средней школы.

Ведь еще в школе на уроках истории дети изучают, что Крещение Киева состоялось епископами Константинополя в то время, когда еще Москвы даже не существовало, а на ее месте было болото. Поэтому утверждать, что Украина «исторически» каноническая территория Москвы – просто абсурдно. Ведь Русь была крещена в 988 году, а первое упоминание о Москве как городе датируется 1147 годом.

Конечно, в нашу компетенцию не входит оценивать знания господина Бремера, но с интервью профессора можно сделать вывод, что Москва использует все возможные средства противодействия получения Украиной Томосу об автокефалии, создавая различные возможные провокации, привлекая к этому своих агентов из разных сфер, в том числе и научно-исторической. При этом используя устаревшие методы.

В частности, из приведенного интервью можно увидеть, как происходят попытки манипуляции научными степенями и открытое искажение истории, которое характерно для Московии еще со времен Петра I. Но только об одном в Москве наверное забыли. Это о том, что со времен Петра научно-технический прогресс стремительно пошел вверх, и поэтому каждый, кто имеет выход в сеть интернет может ознакомиться с историческими фактами и на их основе сделать для себя объективные и незаангажированные выводы.

А такие интервью, которые пронизаны духом российской пропаганды и лжи, вызывают лишь смех, несмотря на то, кто озвучивает эти тезисы – профессор или простой школьник.

Секция «Дельта», «Информационное Сопротивление»