Борьба с бедностью в России!? Разве, что самыми радикальными методами

Бедность в России сокращается, но медленно, – так проблему прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин указал, что даже при росте доходов уровень бедности в стране по-прежнему высокий.

На это госпожа Голикова ответила, что в этом году наметились положительные тенденции. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в нынешних условиях правительство нескоро победит бедность.

Нынешний и бывший главы Счетной палаты устроили публичную дискуссию. Возможно, это было сделано специально в рамках некоего сценария. Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в стране по-прежнему высок – за ее чертой живут 19,3 млн человек, то есть 13,2% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.

Нынешний вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на это ответила, что экс-министр финансов и в прошлом ее непосредственный руководитель оперирует несколько устаревшими данными за 2017 год. За первое же полугодие нынешнего года, согласно данным статистики, число бедных сократилось на 1,1 млн человек. Конечно, это капля в море – нельзя судить по одному полугодию, но все-таки какое-никакое достижение.

Почему так случилось? Потому что правительство выполняет майский указ 2012 года, в частности, проведено повышение МРОТ и индексация зарплат. То есть кабинет министров работает.

Возвращаемся в начало – почему же дискуссия возникла неслучайно? Нельзя исключать, что Алексей Кудрин решил подыграть и помочь коллегам: все-таки не чужие люди. Ситуация сейчас сложная, нужны хоть какие-то, но достижения.

Вот он и помог, сделал все как полагается, обострив тему, после чего Татьяна Голикова ответила и продемонстрировала успехи правительства. Хотя таковыми их можно назвать лишь с большой натяжкой. Это же на бумаге цифры: 1 млн – туда, 1 млн – сюда, здесь так посчитали, там по-другому. А при других расчетах получится, что 1 млн в минус, а не в плюс.

Но суть не в этом. Чем знаменательно выступление Голиковой? Вице-премьер получила это назначение в мае – недавно, но, тем не менее, скоро уже полгода, как она занимает этот пост. Что нам предлагает социальный блок, кроме повышения пенсионного возраста? Какие шаги по борьбе с все той же бедностью?

Ответ – в 2019 году может появиться отдельный пакет мер. По крайней мере, деньги под него выделяются. Но каких, это тайна.

Мы слышали об инициативе продавать алкоголь не с 18, а с 21 года. Это не про бедность – это здоровье нации. Еще обсуждается возможный отказ от термина «инвалид» – тоже социальная инициатива.

Создается впечатление, что главная задача кабинета министров – найти деньги для бюджета, где-то выкроить, отрезать, отстоять, а потом накопить и обороняться от желающих потратить. Нельзя еще забывать о других ведомствах – конкурентах, которые тоже хотят «порулить». А что касается так называемых непопулярных мер, то они подаются как единственный возможный путь нашего спасения. Без этого пропадем просто.

Понятно, что в таких условиях не до борьбы с бедностью. Вот и приходится показывать достижения на уровне статистической погрешности.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»