Патриарх Варфоломей пригрозил проклятием патриарху Кириллу за ложь об Украине

В Греции опубликовали отрывки из трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа, во время которой представителей России из-за лжи и манипуляций жестко поставили на место.

Как следует из разговора, главной темой была Украина и предоставление Украинской Церкви автокефалии, приводит выдержки из материала греческого сайта «Ортодоксия» на своей странице в Facebook эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба.

Во время диалога глава московской церкви пытался убедить Патриарха Варфоломея, что не стоит УЦ предоставлять автокефалию, так как на Майдане состоялся «госпереворот» и теперь, мол, новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. При этом Кирилл убежден, что промосковские силы сбросят украинскую власть.

ЕКСКЛЮЗИВ! Патріарх Варфоломій проти московських агентів в рясахГрецький сайт "Ортодоксія" опублікував уривки з… Опубліковано Ярославом Коцюбою Четвер, 27 вересня 2018 р.

«Емко парировал Патриарх Варфоломей, когда спросил кремлевских агентов: «Почему вы не можете свободно ездить в Украину? Не потому ли, что у вас нет там поддержки?» – сказано в статье.

Как пишет «Ортодоксия», очень раздражали Вселенского предстоятеля заявления митрополита Илариона Алфеева ( «главы МИД РПЦ») о том, что якобы «Порошенко подкупил Константинополь». Варфоломей предупредил московского пропагандиста в рясе, что если он не сможет доказать эти пустые обвинения, то его ждет «церковное проклятие».

«Если вы лжете, это вам зря не пройдет», – сказал Константинопольский Патриарх. Алфеев начал оправдываться: мол, он не говорил, что это Петр Порошенко, а «раскольники», которые ездили в Стамбул «не с пустыми руками». Варфоломей попросил Кирилла угомонить Илариона, который причинил много вреда в отношениях между Константинополем и Москвой», – говорится в диалоге.

«Но самое главное, что в этом разговоре прозвучало: Украина была и остается канонической территорией Вселенской Церкви. Поэтому вопрос предоставления автокефалии лежит полностью в компетенции Матери-Церкви. Патриарх Варфоломей прямо сообщил Кириллу, что процесс уже запущен и прошел первый этап согласования и обсуждения», – резюмирует Коцюба.

Ярослав Коцюба, Facebook