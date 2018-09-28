В Украине задержан экс-глава банка «Пушкино» по запросу из России

В России Алякин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, есть постановление суда о его заочном аресте. Защита задержанного утверждает об его участие в АТО.

В Киевской области правоохранители задержали бывшего владельца российского банка «Пушкино» Алексея Алякина. Об этом говорится в материалах суда, передает «Левый Берег».

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса».

«В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов РФ о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый – гражданин РФ», – говорится в материалах суда.

В связи с этим прокуратура просила суд арестовать Алякина. Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что ему необходимо стационарное лечение, он находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе. Отмечается, что Алякин проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», обеспечивал участников АТО работой и жильем.

«В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам», – подчеркивается в сообщении.

Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины. Тем не менее,суд применил в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения ГПУ о его выдаче и фактической передаче РФ.

У ГПУ есть не более 12 месяцев на вынесение решения по экстрадиции.

Напомним, ранее Украины выдала России Тимура Тумгоева. По данным ГПУ, он воевал в Сирии против проасадовских сил на стороне НВФ, входящего в структуру «Исламского государства», а информации об участии Тумгоева в антитеррористической операции на Донбассе у силовиков нет.

После этого в Киеве националисты провели у ГПУ акцию протеста. Они восприняли высылку Тумгоева как сотрудничество ГПУ с ФСБ РФ.

«Левый Берег»