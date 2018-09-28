Санкции все равно добьют экономику России, – московский эксперт

Новость о том, что новые американские санкции могут так и не ввести в ноябре, помогла рублю вырасти. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Палата представителей США может просто не успеть принять очередной пакет ограничений в отношении России до выборов.

Кроме того, на рынке растет уверенность в том, что дорогая нефть вновь начала влиять на курс рубля. На фоне всего этого национальная валюта накануне укреплялась – доллар стоил немногим больше 65 руб. Экономический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Константин Максимов – о том, долго ли продержится этот позитивный тренд.

Российский рубль и российские активы растут. Не в последнюю очередь, как это ни странно для последних нескольких месяцев, самую прямую поддержку рублю оказывают нефтяные цены. Все уже привыкли, что корреляция между российским рублем и нефтяными ценами очень низкая, за последние два месяца она была сведена буквально на ноль.

Теперь она резко выросла, игроки говорят о том, что она увеличилась чуть ли не втрое за последние несколько дней. Получается, что при действиях российского Центрального банка, при той паузе, которую он взял в цикле процентных ставок, при отсутствии покупок валюты для Министерства финансов со стороны Центрального банка нефтяные котировки оказывают самое прямое воздействие на российский рубль.

Нефть – по 82, грубо говоря, за баррель сорта Brent. Кроме того, не в последнюю очередь, а, может быть, сейчас для кого-то и в первую очередь, перспективы того, что санкции со стороны Соединенных Штатов на новый российский долг, на другие компании могут быть либо приняты позже, либо видоизменены, либо вообще не приняты, конечно, становятся долгосрочным фактором для поддержки российского рубля.

Но здесь есть один аспект: если сейчас Конгресс США говорит лишь о том, что технически не успевает проголосовать для того, чтобы санкции были введены в ноябре, то кто мешает конгрессменам, и в конечном итоге президенту Трампу, принять эти санкции, скажем, не 4 ноября, а 14 ноября или 4 декабря? Они все равно могут быть и наверняка будут введены. Так что, с одной стороны, уже теперь в краткосрочном плане это может сыграть для российского рубля, но в долгосрочном плане риск санкций все равно отменять нельзя.

Что касается позитивного настроя, который вернулся на рынки развивающихся стран, то здесь, конечно, тоже есть оговорки.

С одной стороны, мы получаемся сейчас дешевым рынком. За счет того, что российский рубль снизился, и российские активы падали, очень привлекательно вкладывать в них средства. Смотрите, насколько быстро привлекают средства фонды, инвестирующие, прежде всего, в облигации развивающихся рынков, в числе которых, кстати, и российские ОФЗ. Не будем забывать, что индекс Московской биржи находится на исторических максимумах – он преодолел отметку в 2 тыс. 465 пунктов. Здесь оговорка, конечно, очень серьезная и большая – как бы ни получилось так, что мы снова видим приток «горячих» спекулятивных денег.

Отрицать факт большой доходности, которую сейчас могут получить фонды, просто покупая российские облигации и облигации других стран из так называемых «дешевой группы развивающихся рынков», нельзя. Но потом так же быстро, как они уходили еще буквально несколько недель назад с российского и других рынков, они снова вернутся, получат свою доходность и снова «убегут».

Поэтому, делая какой-то вывод, можно, конечно, судить о том, что в краткосрочной перспективе сейчас у рубля есть очень серьезные и сильные факторы поддержки: нефтяные цены, приток средств, приток интереса. С другой стороны, если даже санкции будут отложены, то никто не отменяет факт их дальнейшего введения. Там надо будет смотреть, насколько сильно пострадают отдельные предприятия, будет или нет акцентировано внимание на том, что российский новый государственный долг попадет под санкционные ограничения.

Константин Максимов, «КоммерсантЪ FM»