Денисова получила новые сведения о состояние здоровья политузника Сенцов

В тоже время украинский омбудсмен Денисов не может добиться официального ответа от властей России по состоянию здоровья Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила от председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова ответ о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что 12 сентября был проведен консилиум врачей городской больницы Лабытнанги, которые определили здоровье Сенцова как стабильное. До 3 октября планируется проведение еще одного консилиума. Также в ответе говорится, что Сенцов «находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата», а с 8 июня ему дают пищевую смесь и проводят инфузионную терапию.

Денисова подочеркнула, что кроме этого ответа ей не предоставили никаких других документов, в частности – официального заключения медиков.

«Кроме этой информации, к сожалению, из РФ ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет. Я очень сомневаюсь в достоверности предоставленной мне информации и качества проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не оказывали надлежащей медпомощи и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей», – рассказала омбудсмен.

«Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья Олега», – добавила она.

14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в больницу на полуострове Ямал.

Позже, сестра Сенцов Наталья Каплан рассказала о содержание завещания политузника.

«Украинско-Российское обозрение»