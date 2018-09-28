Константинопольский патриархат заявил, что никогда не отдавал Украинскую церковь Московскому патриархату

С такое заявление обнародовал Константинопольский патриархат, указывая, что Киевская митрополия никогда не передавалась Московскому патриархату.

Константинопольский патриархат говорит, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Об этом говорится в документе, опубликованном патриархатом, передает «Эхо Москвы».

Право хиротонии (поставление в священнослужители) было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер».

Таким образом, Вселенский патриарх заявляет, что имеет право и обязанность выявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет необходимым.

Отмечается, что Константинополь опубликовал 29-страничный документ, который готовился при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.

РПЦ в ответ заявила, что предоставленные сведения об истории церкви в Украине являются недостоверными.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

«Эхо Москвы»