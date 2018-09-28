Порошенко призывает ООН остановить российскую агрессию на Азовском море

В обращение президента Украины к Генассамблеи ООН говорится о грубом нарушение Россией норм международной навигации в Керченском проливе и акватории Азовского моря.
Президент Петр Порошенко призывает ООН помешать Россию нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив. Об этом он заявил в Нью-Йорке во время 73-й Генассамблеи ООН, о чем свидетельствует видео в Twitter президента.
«Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала нарушать свободу международной навигации через пролив как для украинских, так и для иностранных судов», – отметил Порошенко.
Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала порушувати свободу міжнародної навігації через протоку як для українських, так і для іноземних суден.
Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права pic.twitter.com/4ot62L97Pe
— Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2018
«Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – заявил он 26 сентября.
«Кремль не намерен останавливаться – после оккупации Крыма его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря. Такие грубые нарушения должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры», – добавил Порошенко.
Россия начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли.
Кремль не має наміру зупинятися — після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря.
Такі грубі порушення мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи. pic.twitter.com/vwxPBPIK24
— Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2018
Украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и осмотра судов» в Керченском проливе.
В МИД РФ заявили, что Россия имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права.
Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.
25 сентября завершился переход группы судов Военно-морских сил ВСУ в порт Мариуполь, но не без провокаций со стороны РФ.
Напомним, что США передали Украине патрульные катера типа «Island».
«Украинско-Российское обозрение»