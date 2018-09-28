Порошенко призывает ООН остановить российскую агрессию на Азовском море

В обращение президента Украины к Генассамблеи ООН говорится о грубом нарушение Россией норм международной навигации в Керченском проливе и акватории Азовского моря.

Президент Петр Порошенко призывает ООН помешать Россию нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив. Об этом он заявил в Нью-Йорке во время 73-й Генассамблеи ООН, о чем свидетельствует видео в Twitter президента.

«Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала нарушать свободу международной навигации через пролив как для украинских, так и для иностранных судов», – отметил Порошенко.

Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала порушувати свободу міжнародної навігації через протоку як для українських, так і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права pic.twitter.com/4ot62L97Pe — Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2018

«Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – заявил он 26 сентября.

«Кремль не намерен останавливаться – после оккупации Крыма его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря. Такие грубые нарушения должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры», – добавил Порошенко.

Россия начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли.

Кремль не має наміру зупинятися — після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря. Такі грубі порушення мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи. pic.twitter.com/vwxPBPIK24 — Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2018

Украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и осмотра судов» в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что Россия имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права.

Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

25 сентября завершился переход группы судов Военно-морских сил ВСУ в порт Мариуполь, но не без провокаций со стороны РФ.

Напомним, что США передали Украине патрульные катера типа «Island».

«Украинско-Российское обозрение»