Конституционный суд получил для оценки законопроект о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

В случае положительной оценки Конституционным судом законопроекта внесенного президентом Порошенко на рассмотрение Верховной Рады Украины, закон вносящий поправки в Конституцию может быть принят на следующей сессии парламент.

Конституционный Суд получил для оценки конституционности законопроект о закреплении в Конституции полномочий парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

Законопроект поступил в суд в четверг, 27 сентября.

В случае положительного заключения Конституционного суда Украины законопроект может быть принят парламентом на следующей сессии.

20 сентября Верховная Рада попросила Конституционный Суд оценить конституционность документа. За направление внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта №9037 в КС проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226.

Пресс-служба Конституционного суда Украины